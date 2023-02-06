С 2015 года в Крыму реализуется некоммерческий проект, объединяющий на одной территории форум молодых деятелей культуры и искусств, фестиваль творческих сообществ «Таврида-арт», арт-парк, образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусств.

В прошлом году состоялось открытие первой очереди арт-резиденции «Таврида». Направления представленных образовательных программ разнообразны: музыка, театр, танцы, всевозможные арт-направления — архитектура и дизайн, кино, литература, менеджмент, интернет и онлайн-площадки.

Вся эта работа проходит в рамках и с целью реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года. Осуществлять эту работу доверено автономной некоммерческой организации «Центр развития культурных инициатив» посредством специальной программы «Амбассадоры Тавриды», которая в очередной раз пройдет во всех субъектах Российской Федерации с марта по декабрь 2023 года.

«Амбассадоры Тавриды» направлена на формирование профессионального сообщества творческой и креативной молодежи из всех регионов России.

Аудитория программы — граждане Российской Федерации, проживающие на территории представляемого субъекта, в возрасте от 20 до 35 лет. Принять участие в конкурсном отборе программы можно по 12 февраля 2023 года путем подачи претендентом заявки на официальном сайте арт-кластера в интернете по адресу: https://new.tavrida.art/.

Программа — это возможность сформировать профессиональное сообщество из числа творческой молодежи каждого субъекта, способной вовлекать в креативную деятельность молодых людей своего региона, оказывать поддержку в продвижении арт-кластера «Таврида» во всех субъектах Российской Федерации. Участники программы смогут войти в кадровый резерв арт-кластера.

Цели, задачи, условия участия, требования к участию в программе, порядок представления отчетной документации указаны в Положении о проведении программы (скачать).