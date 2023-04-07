На первом этапе аферисты, как водится, звонят жертве под видом сотрудников банка. Мошенники запугивают собеседника, рассказывая о некоем запросе на снятие денег со счета. Чтобы «отменить несанкционированную операцию», они от имени банковских служащих просят прислать QR-код из приложения. Преступники рассчитывают на то, что многие люди пока не знакомы с новой технологией и не считают, что отправлять кому-то «изображение с черно-белыми квадратиками» может быть опасно. Получив QR-код, мошенники отправляют специального человека снять деньги в банкомате.

Напомним, что QR-код для снятия наличных денег стал доступен в некоторых банках: клиент может указать нужную сумму, сгенерировать код в мобильном приложении и поднести его к банкомату. QR-код — это разрешение банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода.

«Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться»,— говорится в сообщении регулятора. В Банке России отметили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.