Мошенничество

Мошенники не дремлют

Центробанк России предупредил о новом методе аферистов залезть в чужой карман

0

Центробанк рассказал о новом виде мошенничества, когда злоумышленники используют QR-коды для снятия наличных денег. Мошенники звонят клиенту банка с сообщением о попытке снять деньги и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию.

На первом этапе аферисты, как водится, звонят жертве под видом сотрудников банка. Мошенники запугивают собеседника, рассказывая о некоем запросе на снятие денег со счета. Чтобы «отменить несанкционированную операцию», они от имени банковских служащих просят прислать QR-код из приложения. Преступники рассчитывают на то, что многие люди пока не знакомы с новой технологией и не считают, что отправлять кому-то «изображение с черно-белыми квадратиками» может быть опасно. Получив QR-код, мошенники отправляют специального человека снять деньги в банкомате.

Напомним, что QR-код для снятия наличных денег стал доступен в некоторых банках: клиент может указать нужную сумму, сгенерировать код в мобильном приложении и поднести его к банкомату. QR-код — это разрешение банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода.

«Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться»,— говорится в сообщении регулятора. В Банке России отметили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один из разыскиваемых за нападения на полицейских в Ингушетии сдался силовикам
Ингушские спортсмены Али Цокаев и Магомет Евлоев усиленно готовятся к предстоящим серьёзным стартам
Глава Назрани посетил семью погибшего в результате столкновения с террористами полицейского
Студентам колледжа в Ингушетии вручили благодарственные сертификаты за сбор гумпомощи
Жители Ярославля привезли в Ингушетию более 780 граммов мефедрона
Ингушские вольники стали призёрами юношеского первенства России в Наро-Фоминске
Благоустройство общественных пространств стартует в ряде населенных пунктов Ингушетии
На муниципальных выборах в Ингушетии будет распределено 476 депутатских мандатов
В СКР завели дела по факту нападений на полицейских Ингушетии и Северной Осетии
Штраф 1,2 млн рублей заплатит жительница Ингушетии за попытку дачи взятки полицейскому
Ветераны МВД Ингушетии провели со студентами профилактическую беседу о вреде наркотиков

Главное

Яндекс.Метрика

 