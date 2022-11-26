Основной целью такой работы является создание по периметру российских границ опасных объектов, а также испытание новых образцов биологического оружия. Заявления США о сугубо гражданском и мирном характере таких объектов являются ложью.

Но в начале, новость, которая характеризует Вашингтон, который налево и направо раздает свою приевшиеся «демократические ценности».

26 ноября текущего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что что в США был создан вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, сообщает РИА Новости.

«В октябре в Бостонском университет был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», — сказал Игорь Кириллов на брифинге.

Он добавил, что защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.

По словам Кириллова, сама постановка такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.

«Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности», — уточнил он.

Начальник войск РБХЗ напомнил, что Пентагон обладает системой, которая позволяет ему в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам экспериментов, «неоднозначных с этической и правовой точки зрения». Создание нового штамма коронавируса он отнес к число таких экспериментов.

Комментарии излишни. А теперь продолжение темы.

Превращение стран Закавказья и Центральной Азии в полигоны для биологических исследований — вопрос актуальный, ведь российская спецоперация на Украине обнажила нелицеприятные факты о деятельности американских биолабораторий. Теперь Пентагон хочет перенести незавершенные там программы биологических исследований в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы. В первую очередь американцы заинтересованы в наращивании сотрудничества с государствами Центральной Азии, на территории которых у них уже есть несколько лабораторий, пишет «Рамблер».

Чем занимаются эти объекты, насколько они опасны, и каковы перспективы открытия новых, пояснил эксперт Института актуальных международных проблем дипломатической академии МИД России Евгений Коренев.

По его словам, в последние годы российское руководство неоднократно заявляло о развертывании на постсоветском пространстве сети американских биолабораторий, занимающихся неизвестной исследовательской деятельностью, потенциально связанной с разработкой биологического оружия. Вашингтон всякий раз говорил о голословности подобных обвинений со стороны Москвы.

Однако на начальном этапе проведения специальной военной операции были получены неопровержимые доказательства работы подобных объектов на территории ряда украинских регионов, от Харькова до Львова, при широкомасштабной финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США. На совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), проходившем в сентябре 2022 года в Женеве, американская делегация была вынуждена признать проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Американцы еще в феврале-марте этого года хотели уничтожить следы своей военно-биологической программы на Украине, но не успели это сделать из-за стремительного наступления российских войск на отдельных направлениях. В итоге им пришлось в спешном порядке корректировать программу собственных исследований и делать упор на использование подобных объектов на территории других бывших республик СССР. В частности, государств Центральной Азии, где американцы уже успели создать необходимую инфраструктуру, также как на Южном Кавказе и на Украине.

«Особо выделяется среди других центральноазиатских государств Казахстан. Членство в ОДКБ не мешало казахстанскому руководству на протяжении ряда лет наращивать сотрудничество с США в сфере безопасности, а также создавать совместные программы в области биологических исследований», — отмечает автор.

Очевидно, что не только Казахстан может стать полигоном для проведения военно-биологических исследований США в Центрально-Азиатском регионе. Американцы будут стараться развивать подобные проекты в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. При этом наиболее перспективным выглядит взаимодействие Вашингтона и Ташкента, поскольку узбекская сторона имеет более развитую инфраструктуру и более квалифицированные кадры по сравнению с двумя другими государствами. К тому же Узбекистан не является членом ОДКБ.

Такая ситуация несет в себе довольно существенные риски для национальной безопасности России, учитывая протяженность российско-казахстанской границы, большой поток мигрантов из республик Центральной Азии и закупку Москвой сельскохозяйственной продукции у региональных партнеров.

Следовательно, Россия заинтересована в том, чтобы более решительно вести диалог с этими странами, особенно с членами ОДКБ, по теме военно-биологической программы США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что якобы «открытый и прозрачный» характер сотрудничества, в котором США пытаются убедить весь мир, — не более чем лицемерие. Несмотря на многократные призывы России, Вашингтон воздерживается от предоставления конкретной всеобъемлющей информации о военно- биологической активности за пределами национальной территории, ограничиваясь лишь выборочными сведениями общего плана о выделяемой финансовой и материальной помощи.

Никаких данных о такой активности в рамках мер доверия КБТО американцами не передается. И это не случайно, ведь традиционно США заключают со странами-реципиентами типовое соглашение о сотрудничестве, предусматривающее придание взаимодействию в биологической сфере закрытого, конфиденциального характера.

Наглядным подтверждением того, что программа по «совместному уменьшению угрозы» обладает ярко выраженной военной направленностью и имеет мало общего со статьей X КБТО по международному сотрудничеству, является ее реализация в нарушение Конвенции на Украине. В ходе специальной военной операции Россия получила ряд документов и свидетельств, проливающих свет на истинный характер взаимодействия американских военных и их подрядчиков с украинской стороной в военно-биологической сфере. Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов дает все основания для однозначного вывода, что в непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия.

«При этом случай Украины не единичный. Прикрываясь благими целями оказания помощи в развитии национальных систем санитарно- эпидемиологического надзора, борьбы с угрозой биотерроризма и распространения биологического оружия, CШA втянули в сферу недобросовестного влияния многие государства в различных регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве», — отметила Мария Захарова.

О «биолжи» США эксперты начали говорить давно. Один из них еще несколько лет назад отмечал, что, говоря о средствах борьбы различных центров силы, нужно обратиться и к важной и актуальной теме — возможности использования некоторыми странами или группами бактериологического оружия.

Еще в 90-е годы, после распада СССР, конгресс США утвердил «Программу совместного уменьшения угрозы» (программа «Нанна — Лугара», названной так по фамилиям американских сенаторов — авторов проекта), целью которой являлась помощь странам бывшего СССР в вопросах ядерного и химического разоружения. Оставляя в стороне мотивацию США, отметим, что данная тема актуальна южно-кавказского региона в связи с наличием биолабораторий США в Грузии и Азербайджане, где может храниться бактериологическое оружие, возможная утрата или применение которого может иметь губительное последствие как для Южного Кавказа, так и вне него.

«Уши» Вашингтона торчат везде, где не копнешь. В беседе с корреспондентом Axar. az лауреат премии «Союза журналистов России», эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов отметил, что в Армении в настоящее время действует целая сеть — 12 биолабораторий, созданных или модернизированных на деньги американского военного ведомства.

«Я столько негатива и жалоб получил от (армянской) диаспоры за свой сюжет «Биологическая угроза из Армении», кстати, переведенный и на другие языки. И теперь глаза открылись у более широких масс», — сказал эксперт, подчеркнув, что Вашингтон предпринимает беспрецедентные меры по установлению контроля над системами биологической безопасности Грузии и Армении.

По его словам, совершенно очевидно, что основная цель подобных биологических центров, которые США так усердно размещает в Закавказье, это Россия.

«Американцам не важны сами республики, главная цель — Москва. И как этого не понимают армяне, непонятно. Скорее всего, очень понимают и намеренно пытаются наносить негласный ущерб межгосударственным отношениям. Одно то, что Ереван отказывается пускать на территорию объектов российских специалистов, как нельзя красочно подтверждает истинное отношение нынешнего руководства Армении к своему гаранту безопасности. Дескать, вы нас спасайте, а мы немножко поиграем с вашими врагами. Так не бывает», — подчеркнул Евгений Михайлов.

По его мнению, эти лаборатории несут, прежде всего, угрозу Турции, Ирану, Азербайджану и России.

«Я уже не говорю об Армении, это очевидно, но кто из нынешнего руководства этой маленькой страны думает о своем народе? Никто, и это печально. Стоит отметить, что и внутри армянского общества звучит недовольство подобными биологическими центрами, но что толку-то? Думаю, что Баку, Москва, Тегеран и Анкара должны применить определенное совместное давление с целью уничтожения либо переформатирования подобных объектов. Также считаю, что всем странам Закавказья необходимо законодательно ограничить зарубежное финансирование структур неправительственного сектора, в которые и входят подобные объекты», — отметил российский эксперт.