Когда требуется банковская карта, клиент желает получить ее на самых выгодных условиях. Финансовые учреждения предлагают разные платежные инструменты. Одним из самых выгодных банковских продуктов является молодежная карта. Удобный пластик выпускается для клиентов онлайн. Для получения платежного инструмента не нужно посещать офис банка. Специалистом финансового учреждения молодежная карта доставляется в удобное для клиента место.

ЧТО ТАКОЕ МОЛОДЕЖНАЯ КАРТА?

Молодежная карта является одним из самых популярных банковских продуктов. Платежный инструмент имеет множество полезных опций. Он создан специально для держателей карты в возрасте от 14 до 22 лет. Молодым клиентам доступны бонусы, высокий кэшбэк и скидки. Все эти специальные предложения стимулируют молодежь на оформление платежного инструмента. Дебетовая карта подходит для школьников и студентов. На нее может начисляться стипендия, поступать переводы с других карт. При использовании платежного инструмента у молодежи приобретаются навыки финансовой грамотности.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ КАРТЫ:

● Зайти на сайт банка.

● Заполнить электронную заявку.

● Выбрать повышенный кэшбэк на товары.

● Внести личные данные.

● Подождать рассмотрения заявки.

● Договориться о встрече с представителем банка.

● Подписать договор.

● Получить карту и начать пользоваться.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОЛОДЕЖНОЙ КАРТЫ

Молодежная карта имеет необычный красочный дизайн. Это может быть, например, аппетитная курочка с нежными розовыми пончиками или яркий гепард. Молодой клиент сможет самостоятельно выбрать понравившуюся банковскую карту. После получения платежного инструмента ему будут доступны сразу все привилегии. При покупке товара у партнеров банка на карту начисляется до 30% кэшбэка. Каждый месяц клиент сможет выбрать 4 разные категории товаров и получать за них повышенный кэшбэк. Через систему быстрых платежей доступны переводы без комиссии. Можно настроить оплату с помощью смартфона или умных часов. При использовании карты банку не требуется платить за обслуживание. Молодым клиентам также начисляется кэшбэк за посещение кино, концертов, театров и других культурных мероприятий.

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