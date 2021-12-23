«Цифра» для всех: «Ростелеком» развернул оптический интернет в городе Карабулак Республики Ингушетия

«До сих пор дома мы пользовались мобильным интернетом. Конечно, дороговато выходило, да и скорости не хватало для работы, учебы детей, а еще и развлекательные программы, фильмы посмотреть хочется. Подключив отдельную линию «Ростелекома» к дому, получили достаточную скорость для всего. Теперь можно выходить в сеть как в доме, так и во дворе. Да и видеонаблюдение хотелось бы тоже установить. Пакетные услуги дешевле получаются. В общем, выгодно, комфортно и современно!», — поделился впечатлениями Руслан Точиев, житель улицы Орджоникидзе в Карабулаке.

«Ростелеком» для подключения к интернету коттеджных поселков или отдельных улиц с частными домами использует технологию GPON. Персональный волоконно-оптический кабель проводится непосредственно в дом абонента. Он соединяется с Wi-Fi-роутером, который передает сигнал на любое устройство, которое можно подключить к интернету: телефон, планшет, компьютер, телевизор и другие.

«Цель нашей работы — обеспечить конституционное право каждого жителя Республики на равный доступ к современной цифровой связи, не зависимо от того, где он проживает: в городе или селе, в многоэтажках или частном секторе. Кроме того, построенная оптическая инфраструктура — это технологическая основа для цифровой экономики. Доступность сети в любой географической точке региона также позволит подключать к современной связи бизнес и государственные организации, административные учреждения и социально значимые объекты. Эти цели заложены в разработанной недавно Стратеги цифровой трансформации Республики Ингушетия. Глава Республики ставит перед нами задачу осуществить интеграцию умных решений во все сферы государственной и социально-экономической жизни региона, в быт каждого жителя. И эту работу мы выполняем этап за этапом», — рассказал Башир Хашегульгов, директор Ингушского филиала «Ростелекома».

В Республике Ингушетия оптическим интернетом от «Ростелекома» сегодня охвачены села Гамузиево, Экажево, Плиево, Барсуки, Сурхахи и города Сунжа, Назрань, Карабулак.

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» и подать заявку на их подключение можно на сайте или по телефону 8 800 301 38 60.

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Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — Юг») — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«Ростелеком — Юг» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ» после присоединения этих компаний к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 10 региональных филиалов: Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)»