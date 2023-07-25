Цифра для всех: «Ростелеком» развернул оптический интернет в селе Гази-Юрт Республики Ингушетия

В рамках собственного инвестиционного проекта сотрудники компании проложили около 8 км оптоволокна для 400 домохозяйств населенного пункта с численностью жителей 2 500 человек. Газиюртовцы получили возможность пользоваться интернетом «Ростелекома» на скорости до 500 Мбит/с и подключать цифровые сервисы компании, такие как Wink, «Видеонаблюдение», «Умный дом».

««Ростелеком» провел большую работу по созданию в поселке интернет-инфраструктуры. Специалисты «развели» оптические отводы от магистрального кабеля по 198 опорам на всех 18 улицах нашего села. Этот проект, связанный с технологическими трудностями из-за сложного ландшафта местности и долгой окупаемостью, имеет большое социальное значение для населения. Сегодня жители Гази-Юрта получили доступ ко всем услугам на базе новых технологий. Каждый домовладелец через отдельную линию с высокой скоростью может выходить в Сеть как в доме, так и во дворе, пользоваться различными онлайн-сервисами, пакетными услугами. Это новый этап в развитии села», — отметил Хусен Муталиев, глава администрации сельского поселения Гази-Юрт.

«Ростелеком» в Гази-Юрте охватил оптическим интернетом частные домостроения на улицах Яндиева, Осканова, Первомайская, Победы, Свободы, Зязикова, Угурчиевых, Горная, Ингушская, Муталиева, Базоркина, Береговая, Набережная, Костоева, Школьная, Сунженская, переулков Партизанский и Лесной. Персональный волоконно-оптический кабель проведен непосредственно в дом абонента. Он соединяется с Wi-Fi-роутером, передающим сигнал на любое устройство, которое можно подключить к интернету: телефон, планшет, компьютер или телевизор.

«В Республике Ингушетия «Ростелеком» проводит комплексную работу по внедрению в деловую и частную жизнь цифровых технологий. Цель нашей работы — уравнять в плане доступа к современной цифровой связи город и село, многоэтажки и коттеджи. Построенная оптическая инфраструктура — это также технологическая основа для цифровой экономики. Доступность сети в любой географической точке региона позволит подключать к современной связи бизнес и государственные организации, административные учреждения и социально значимые объекты. Эту работу мы выполняем этап за этапом», — прокомментировал Азамат Чахкиев, директор Ингушского филиала «Ростелеком».

На сегодняшний день в Ингушетии оптическим интернетом от «Ростелекома» по технологии GPON охвачены села Гамузиево, Экажево, Плиево, Барсуки, Сурхахи, Гази-Юрт, города Сунжа, Назрань, Карабулак. Около 12 тысяч домохозяйств республики могут пользоваться услугами «Ростелекома».

Получить подробную информацию о сервисах компании и подать заявку на подключение можно на сайте или по телефону 8 800 301 38 60.

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