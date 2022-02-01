«Цифровая экономика»: «Ростелеком» подключил Дагестан к федеральной информационной системе о государственных и муниципальных платежах

ГИС ГМП была создана в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Она обеспечивает прием, учет и передачу информации между ее пользователями, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы, многофункциональные центры. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами государственной системы РФ по принципу единого окна.

«В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы власти не вправе требовать документы, подтверждающие факт оплаты государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг. Для подтверждения платежа используются сведения, содержащиеся в Государственной информационной системе. Благодаря цифровому решению органы власти получают информацию об уплате физическими и юридическими лицами платежей за государственные и муниципальные услуги в автоматическом режиме», — подчеркнула Марина Омарова, и. о. генерального директора «Центра информационных технологий» Дагестана.

Благодаря реализованному проекту «Ростелекома» органы региональной исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные учреждения в республике получили возможность выставлять гражданам начисления за услуги, предусматривающие государственную пошлину, в электронной форме. Информация поступает в личный кабинет на портал «Госуслуг». Пользователь видит задолженности и оплачивает с помощью компьютера или мобильного устройства, не посещая банки. Благодаря этому экономится время, упрощается передача информации о денежных перечислениях, отпадает необходимость в квитанциях об оплате. Далее денежные перечисления автоматически распределяются системой на счета организации, оказавшей услугу. Таким образом, жители Дагестана теперь избавлены от необходимости предоставлять квитанции об оплате на бумажных носителях.

««Ростелеком» с 2002 года создает программно-аппаратные платформы для Федеральных целевых программ «Электронная Россия», «Электронное Правительство», цель которых — эффективная работа государственных органов власти. Для их выполнения компания использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Проект по развитию инфраструктуры «Цифрового общества» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика» обеспечивает права граждан и организаций на доступ к государственным услугам, в том числе для получения информации о структуре, функциях органов власти и государственных учреждений», — рассказал Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала «Ростелеком».

Перед запуском системы «Центр информационных технологий» Дагестана совместно с «Ростелекомом» провел для сотрудников органов власти обучающие семинары по работе с ГИС ГМП.