Прекрасное село Великент Дербентского района. Тамошние жители в сезон летних работ на садовых участках, полях, расположенных за селом в дали от дома, не расстаются с мобильным телефоном, с помощью которого наблюдают за детьми и внуками, оставленными дома.

А как выручает Видеонаблюдение в многоэтажках. Рачительные начальники ТСЖ устанавливают целую систему видеонаблюдения в доме: камеры охватывают внешнюю территорию, пространство подъездов и в лифте. Года два назад с помощью такой камеры в подъезде в одном из домов спального района Махачкалы поймали вандалов, воровавших оборудование интернета для последующей его перепродажи. А в Каспийске, наоборот, удалось доказать невиновность человека, подозревавшегося в убийстве. Как? Просто: камера видеонаблюдения показала, что в момент преступления он находился в лифте и ехал домой. Тут уже не нашкодивший дома котенок, тут уже серьёзная жизненная ситуация.

Установите камеру внешнего видеонаблюдения на вашем этаже, так чтобы просматривалась вся приквартирная территория. И будете знать, кто бывает на этаже, кто подходит к вашей двери. Ситуаций рисков много, но с помощью небольшого гаджета по очень приемлемой цене и простейшим обслуживанием можно нивелировать эти риски.