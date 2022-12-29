Цифровая трансформация по-южному: Сбер рассказал о диджитализации бизнеса в ЮФО и СКФО

Цифровая трансформация как сервис (DTaaS) — это комплексное решение по изменению бизнес-модели и процессов, подразумевающее создание новых продуктов или услуг с использованием передовых решений. Сегодня плоды этой трансформации стали неотъемлемой частью нашей жизни. Уже никого не удивить онлайн-магазинами, оплатой счетов по QR или удаленным рабочим местом. И от того, какие сферы следующими пересядут на «цифровые рельсы» будет зависеть наш образ жизни в ближайшем будущем.

Согласно данным Сбера, бизнес в ЮФО и СКФО активнее всего интересуется облачными решениями, особенно в сфере электронного документооборота. С начала года более 20 предприятий воспользовались такими технологиями в банке. Перевод ключевых бизнес-процессов в цифру позволяет существенно повысить оперативность принятия управленческих и кадровых решений. При этом в 2022 на безбумажный документооборот переходили как небольшие компании, так и крупнейшие агрохолдинги, и застройщики региона.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Тренд на цифровую трансформацию бизнеса на юге России и Северном Кавказе продолжает набирать обороты. Новым драйвером его развития можно назвать импортозамещение программного обеспечения, который стал особенно актуален после ухода ряда крупных игроков с отечественного рынка. В 2022 году в 3 раза больше предприятий ЮФО и СКФО перевели свои процессы на ПО экосистемы Сбера, чем годом ранее. И тенденции говорят о том, что этот тренд только усилится. Мы уже сформировали обширную библиотеку цифровых сервисов и постоянно работаем над ее улучшением, предоставляя нашим клиентам лучшие решения, учитывающие специфику бизнеса».

В Пятигорске в этом году запущен первый на юге пилотный проект по использованию платформы Doma. ai, которая автоматизирует работу управляющих компаний и ТНС, а также снижает расходы на администрирование многоквартирного дома. Также цифровая трансформация улучшает и клиентский опыт. Более 500 владельцев квартир в новом ЖК получили приложение жителя. Оно дает возможность дистанционно оплачивать счета, оставлять заявки на ремонт, отслеживать их статус и передавать показания счетчиков.

Кроме упомянутых направлений цифровой трансформации, все больше крупных южных предприятий внедряют в свое производство искусственный интеллект, чаще всего для работы с Big Data. Для множества отраслей работа с анализом больших данных уже стала необходимостью для сохранения конкурентоспособности.