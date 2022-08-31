Беспроводная сеть дала возможность участникам в режиме 24/7 готовиться к обучающим трекам, оперативно обмениваться информацией, делиться фото- и видеоконтентом в социальных сетях. Проводной интернет обеспечил стабильную работу десяти образовательных площадок, пресс-центра, стриминг лекций для видеоканала форума и онлайн-трансляцию главных событий на региональном телевидении. За две недели через Wi-Fi-сеть «Ростелекома» машуковцы передали более 17 ТБ различных данных. Выделенные линии связи провайдера обеспечили 40 часов онлайн-трансляций, а торжественные церемонии открытия и закрытия «Машука» демонстрировались на телеканале «Свое ТВ».

«Ключевой темой этого форума стал Год культурного наследия России. Значительная часть нашей программы посвящена межнациональным отношениям, развитию туризма и гостевых коммуникаций, созданию молодежных институтов межкультурного и международного сотрудничества. К форуму мы готовились долго и серьезно, поэтому рады, что наши партнеры к участию в проекте отнеслись также ответственно. „Ростелеком“ справился со своей задачей на „отлично“. Будем рады встрече в следующем году», — рассказал Иван Пальцев, исполнительный директор Всероссийского молодежного форума «Машук — 2022».

«Ростелеком», как цифровой партнер форума, активно участвовал в образовательной программе «Машука». На локации национального провайдера проходили занятия и лекции, которые посетили более 500 человек. Кроме того, эксперты «Ростелекома» прочитали лекции по анализу и визуализации данных, искусству презентаций, проектной деятельности, маркетинговым инструментам создания клиентских сообществ. Большим спросом у форумчан пользовалась зона по профессиональному тестированию и определению софт скиллз, пройти которые успели более 200 участников.

Особым событием на форуме стала лекция вице-президента компании на Юге Сергея Мордасова о цифровом лидерстве. Он рассказал о ключевых качествах и преимуществах современных лидеров в компании, и поделился личным опытом и методами по их развитию. По мнению спикера, ключевым подходом в работе для цифрового лидера выступает не столько устремление к какой-то конкретной цели, а сколько способность не останавливаться на достигнутом и находиться в состоянии постоянных изменений. Онлайн-трансляция выступления Сергея Мордасова собрала уже более 154 тыс. просмотров.

«Мне нравится выражение применительно к лидерству — неуспокоенность. Это такое состояние, когда ты находишься постоянно в движении, когда постоянно что-то подталкивает делать лучше, двигаться дальше. Сегодня от специалистов ждут способности быстро обучаться на практике, экспериментировать, проявлять любопытство, развивать инновационные идеи. В таких кадрах нуждаются и ИТ-компании, и бизнес, и госструктуры. Подобные форумы помогают воспитать навыки лидерства среди молодежи, совместив два вектора развития: обучение и наработку практического опыта. За десять лет партнерства мы неоднократно были свидетелями того, как „Машук“ открывал новые имена и становился проводником в жизнь идей, которые сегодня выросли до полноценных взрослых проектов. Приятно осознавать, что и мы причастны к этому важному процессу», — отметил Сергей Мордасов, вице-президент «Ростелекома» на Юге.

Для вечерних кинопоказов «Ростелеком» предоставил фильмы из каталога популярного видеосервиса Wink . Все смены форума работала открытая лаунж-зона от национального провайдера. Машуковцы делали памятные 3D-клипы с эффектом «замирания времени» (буллет-тайм), осваивали платформу полного погружения в VR-пространство. Цифровые активности дополнили не менее популярные развлечения, такие как караоке, квизы и квесты.

«Мне очень понравилась альтернативная площадка „Ростелекома“. Я раньше думал, что цифровые технологии — это больше про какие-то развлечения или работу, но никак не про спорт. Увидел необычный VR—симулятор, решил попробовать. Ощущения, как от полноценной тренировки, ты полностью погружаешься в предлагаемые обстоятельства. Чувствуется физическая нагрузка. Я под большим впечатлением», — поделился впечатлениями Гамзат Сайкуев, победитель VR-турнира по стрельбе из лука, участник делегации Республики Дагестан.

«Ростелеком» — постоянный цифровой партнер значимых социально-культурных мероприятий, проводимых на Ставрополье. Ранее при телекоммуникационной поддержке провайдера состоялись Единый краевой бал выпускников «Ветер перемен» и первый в крае фестиваль фиджитал-спорта. С 16 по 19 сентября в Ставрополе при поддержке национального провайдера пройдет Всероссийский фестиваль творческой работающей молодежи «На высоте».