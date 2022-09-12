Цифровой партнер: «Ростелеком» подключил к интернету всесезонный курорт «Армхи» в Ингушетии

«Комплекс « Армхи » рассчитан на самую разную аудиторию. Мы имеем все условия для организации семейного отдыха, лечения, тренировок спортсменов, проведения форумов и деловых семинаров. Внедрение цифровых решений повышает привлекательность гостиничного комплекса и увеличивает доходную часть бизнеса, создает положительный маркетинговый эффект. Руководство Республики придает большое значение цифровизации объектов туризма, в том числе нашего горного курорта. Учитывая эти факторы, мы в будущем планируем подключить цифровую телефонию, внутреннее и внешнее видеонаблюдение», — прокомментировал Магомед Евлоев, генеральный директор гостинично-туристского комплекса «Армхи» (ООО «Курорты Ингушетии»).

Сервис « Телевидение для гостиниц » от «Ростелекома» — цифровое решение, специально созданное для сферы гостиничного бизнеса. Оно включает цифровые каналы высокого качества и разнообразные интерактивные сервисы. Решение работает через интернет и в сравнении со спутниковым или кабельным телевидением обеспечивает более высокую стабильность и качество изображения. В рамках сервиса заказчик может настроить специальные информационные страницы, организовать рекламные включения или ТВ-канал с собственным контентом.

«Развитие туристического кластера Республики требует соответствующей инфраструктуры, в том числе цифровых услуг связи. И «Ростелеком» готов предоставлять их для дальнейшего развития турбизнеса. Цифровые сервисы создают условия для комфортного пребывания в конкретной локации и формируют у туристов положительный имидж региона в целом. Представить себе туризм будущего без этого невозможно», — отметил и. о. директора Ингушского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Чахкиев.

«Ростелеком» сегодня выступает цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Компания является одним из ключевых исполнителей национальной программы «Цифровая экономика» и предлагает широкий спектр цифровых решений, которые повышают эффективность бизнеса, помогают органам власти более качествено управлять территориями, создают удобство и комфорт для населения.