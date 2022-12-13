Дауд Магомедович Ахриев родился 18 декабря 1959 года в г. Павлодаре Казахской ССР (ныне г. Павлодар Республики Казахстан). В 1991 году он успешно окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской академии художеств.

Как известно, перед каждым студентом-живописцем, успешно завершившим первые два года обучения, всегда встаёт очень важный, а для многих решающий вопрос — в какой из мастерских факультета продолжить своё образование? От выбора своего будущего руководителя, от его понимания задач и целей искусства зависит не только поступательный характер оттачивания мастерства молодого художника, но и зачастую вся его дальнейшая творческая жизнь. На этом серьезном этапе судьба была благосклонна к Дауду, определив его в мастерские монументальной живописи под руководством академиков художеств СССР Андрея Андреевича Мыльникова и Петра Тимофеевича Фомина. Бесспорно, участие в творческой судьбе Дауда Ахриева двух таких разных по манере и пониманию изобразительных задач мастеров живописи было чрезвычайно благотворно.

«Они сильно на меня повлияли, — признаётся Дауд Ахриев, — я до сих пор работаю по всем принципам, которым они меня учили, а я внимал. Они учили меня быть художником и человеком одновременно. Великими они были людьми. А я со своей стороны относился к ним так, как отношусь к нашим старейшинам — с большим уважением и почтением».

Оглядываясь назад, на годы, проведенные в академии, Дауд сравнивает себя с куском глины, которому его учителя придали форму. «Они видят, что ты можешь сделать, и они помогают тебе развиться. Как в балете, они показывают тебе движение. Тебя главным образом критикуют, они не хвалят тебя слишком много. Они говорят тебе, почему необходимо сделать изменения. Если это необходимо, они берут кисть и показывают тебе».

Являясь приверженцем реалистического стиля в написании портретов и пейзажей, натюрмортов и монументальных картин, Дауд Ахриев является независимым художником в самом верном смысле этого слова. Он уважает индивидуальность каждой картины, которую он творит.

Получив степень мастера по живописи в Академии художеств имени Репина, Дауд Ахриев там же встретил свою будущую супругу Мелиссу Хефферлин — талантливую и успешную художницу, которая по окончании академии поступила и окончила университет в г. Чаттануга штата Теннесси, США. Ее работы выставлялись в Англии, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и на востоке США. Вместе с супругой Мелиссой и сыном — художником Тимуром Ахриевым они эмигрировали в 1991 году в США. Живут на холмах Теннесси.

Тимур Ахриев родился в 1983 году в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. После переезда в США Тимур занимался в художественной студии отца и его супруги Мелиссы Хефферлин. В 2002 году Тимур Ахриев стал выпускником Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея имени Б. В. Иогансона Российской академии художеств, окончил Государственный университет Теннесси (Tennessee State University (TSU) в 2005 году, в 2007 году окончил Флорентийскую академию (Florence Academyof Art).

Молодой художник — прекрасный пейзажист, любит писать с натуры, поэтому много времени посвящает работе на природе. Тимур неоднократно выставлял свои работы в художественных галереях США. Безусловно, талант отца предопределил выбор профессии в жизни Тимура. Дауд не препятствовал этому, так как видел, что сыном движет не только желание подражать. Его работы отличаются индивидуальностью. Тимур не только трудолюбив, но и талантлив, а это качество предопределяет успех в творческой профессии.

На тему творчества Дауда Магомедовича Ахриева большое влияние оказали путешествия, а также литература и кино XIX-XX веков. Он провел много времени в Италии, во Франции, в Швейцарии, где много и плодотворно писал. В эти годы из-под кисти мастера вышло десятки замечательных полотен. Подобно Клоду Моне, Ахриеву нравится схватывать момент дня. По наблюдениям искусствоведов, иногда он пишет те же самые сиреневые тени, которые можно заметить в работах французского художника в более позднем его творчестве, 1800 годов.

В изобилии красок изображает он пейзажи Америки. Творчество итальянского мастера Боттичелли повлияло на оформление его работы «Летнее время», написанной в 1993 году. «Мне нравится, что на его картинах все взаимосвязано, почти как нитка драгоценных камней», — признается Дауд Ахриев.

Дауд Ахриев далеко, но тема его малой родины ему близка и понятна как художнику. У него есть картины, отражающие историю ингушского народа. Некоторые сюжетные композиции являются воспоминаниями его родственников, которые он изобразил, как будто это были бы его собственные воспоминания. «Мы были депортированы 23 февраля 1944 года в Северный Казахстан, — рассказывает он. — В тот день моя семья пришла на городскую площадь на празднование дня Красной армии. Но вместо этого они были окружены солдатами, которых они принимали у себя дома. А затем эти солдаты отправили их на железнодорожную станцию для депортации...»

А воспоминания матери Дауда, Маритты Ибрагимовны Ахриевой, стали основной темой для его картины «Депортация». В картине, написанной в 2000 году на тему изгнания ингушей из Пригородного района в 1992 году, художник обнаружил в себе не качество повествования, передачи не только конкретной темы, чувств людей, а способность и желание сопереживать их горю и приглашение зрителя делать это вместе с автором. «В беседе с людьми ты слышишь много интересных рассказов, — говорит он. — Это дар, и ты работаешь с ним. В «Беженцах» я пытался представить, как это было...»

Художник, родившийся в ссылке в Павлодарской области КазССР, вырос во Владикавказе. Родители Дауда Ахриева, как депортированные, были вынуждены стать рабочими, хотя их родители были архитекторами и военными, и сами они были образованными людьми. Они сделали все, несмотря на финансовые трудности, чтобы Дауд осуществил свою мечту и получил художественное образование. Художник признается, что результат его работы — это во многом их заслуга: «Я знаю, что моя семья и другие люди на моей родной земле гордятся тем, что я смог стать тем, кем я хотел стать — художником».

Да, Даудом гордятся, гордятся им как хорошим сыном, братом, дядей. Мы, его соотечественники, гордимся им как великим художником. Родные Дауда Ахриева с любовью и воодушевлением могут часами говорить о нём.

«Дауд — дядя, воти, мой папа, как я его называю, — Человек с большой буквы, надёжный, целеустремлённый и невероятно мудрый. Я очень многому у него научилась и учусь. К искусству он шёл долго и упорно, это дело его жизни, которое он делает столь же прекрасно, насколько прекрасен его богатый внутренний мир, насколько бесспорна его любовь к людям и жизни. Это дар, подаренный ему Всевышним, которым он щедро делиться со всеми», — говорит племянница Дауда Дана Ахриева, которая с детства получала от него неиссякаемую любовь и прекрасное воспитание.

Художник любит свою историческую родину Ингушетию, уважает ее культуру, чтит её традиции и никогда не забывает, что корни его на родной земле. В то же время он горит желанием выразить полный спектр своего опыта жизни, знание других культур, передать свое ощущение, что он — человек мира. «Я делаю все от меня зависящее, чтобы моё искусство знакомило любителей живописи с моими земляками, с историей моей родной Ингушетии, но я не привязан к одной культуре», — говорит он.

Дауд Ахриев — художник с неограниченным доступом в мир эстетических возможностей. Он читает лекции по искусству в Нью-Йоркской академии искусств, терпеливо работает с каждым студентом. Элан Уайт — профессор университета Теннесси в Чаттануга восторженно отзывается о Дауде Ахриеве: «Я безошибочно узнаю врожденного учителя! Дауд именно такой! На мой взгляд, хотя его картины представлены, как современные работы, они вызывают чувство резонанса прошлого. Это чувство проявляется с наибольшей силой в фигуральных картинах. Он ухитряется отобразить особенности, невидимые с первого взгляда стороннему наблюдателю».

Искусство Дауда Ахриева характеризуется своим новаторским подходом, изменившим традиционные взгляды на многие живописные жанры. В произведениях художника, полных внутренней экспрессии, перед нами предстает новый тип художника-романтика — независимый, темпераментный, как в творчестве, так и в жизни.

Дауд Ахриев выполнил несколько публичных монументальных проектов в мозаике и скульптуре. Достоянием города Чаттануга штата Теннесси является скульптурный проект четырёх бронзовых трёхметровых статуй «Времена года», возвышающихся на мосту Market Street bridge.

В 2022 году Дауд Ахриев стал победителем премии Southwest Art Award USA международного конкурса портретистов от общества Portrait Society of America за работу «Мелисса за работой», а работа «Смена» из большой серии «Обветренные лица» выиграла премию Southwest Art Magazine Award.

«Материалы я собирал в Марокко, делал интересующие эскизы в порту, а после работал в мастерской над материалом. Картина размером 100×200. У меня много работ на тему с рыбаками, которой я увлекся давно. Серия посвящена людям, которые выполняют этот очень тяжелый труд, и серия не только о рыбаках, но также о строителях и любого плана работах с нелёгким трудом. Это моё уважение к ним».

В этом же году Дауд Ахриев стал обладателем главного приза от международного журнала союза пастелистов International Pastel Journal. Выставка открылась в Sothebys в Нью-Йорке, а после «переехала» в Барселону в Музей современного европейского искусства. Как приз, весной 2023 года в журнале выйдет статья о победителе, и это будет материал о Дауде Ахриеве. Дауд Ахриев будет судьёй на национальной выставке Oil painters of America организации «Живописцы Америки OPA», где он будет выбирать и награждать победителей. Не это ли является высшей оценкой признания его таланта.

В ближайших планах Дауда Ахриева — встретиться у себя на родине с ингушским зрителем, показать через своё творчество привязанность к родной земле, пригласить нас переживать вместе с ним, «обласкать» наши взоры новыми красками и тенями.

Дауд Ахриев активно участвует во многих штатных, федеральных и международных выставках, читает лекции, проводит мастер-классы в США, Италии и Испании.

Работы Дауда Ахриева хранятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия, в частных коллекциях США и Европы.

А. Евлоева, заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия