Следы вандализма можно заметить на всех стенах святилища, в виде различных надписей. Древнейшее святилище нелюди, варвары украсили современными «топонимическими» знаками. А ведь совсем недавно, два года назад, со слов археолога, который восстанавливал данное святилище в 1988 году, оно было во вполне достойном состоянии — с кровлей и человеческими останками.

С болью в сердце пришлось наблюдать за данной картиной, понимая, что на этом месте захоронен чей-то предок, родоначальник, отец. Ведь каждый из нас не даст надругаться над современной могилой своего отца, деда, прадеда, тем более не даст сооружать из могильных памятников мангалы для жарки шашлыков! Давайте уже возьмемся за ум и сохраним наше великое историческое наследие, и не важно какой мы фамилии и какого происхождения!

Представители тейпа Аушевых».