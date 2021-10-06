Выставка объединяет ярмарочные, конгрессно-выставочные, деловые и праздничные мероприятия. «Золотая осень» проходит на площадке КВЦ «Патриот» в Москве и представляет главные достижения российского АПК. В 2021 году в мероприятии принимают участие более ста экспонентов, демонстрирующих свою продукцию и разработки по разным тематикам. Также программа выставки включает деловые встречи, на которых будут обсуждены актуальные вопросы АПК.

На мероприятии развернется масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники, а также будет организована демонстрация испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов. Павильон животноводства разместится на площади 2,5 тыс. кв. м и представит лучшие достижения отечественного молочного и мясного скотоводства, птицеводства, овцеводства, козоводства и других отраслей.

Кроме того, участники рынка и эксперты смогут ознакомиться с передовыми разработками в сфере цифровизации АПК и аграрной науки, а также органическим атласом — реестром отечественных производителей органики. В павильоне Минсельхоза можно будет оценить ход реализации государственных программ по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса России.

Официальное открытие выставки состоялось 6 октября. В парке «Патриот» пройдет второй международный агропромышленный форум. Его ключевым мероприятием станет бизнес-бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности», организованный Минсельхозом и Сбербанком.

На той же площадке с 7 октября начнет работу Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень — 2021». Он представит лучшую фермерскую продукцию со всей страны, в том числе от участников конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Посетители смогут не только попробовать и купить натуральные продукты, которые являются гордостью регионов, но больше узнать об их производстве, познакомится и пообщаться с самими фермерами. Для производителей же фестиваль даст возможность напрямую без посредников завоевать новых клиентов и заявить о своей продукции. Ярмарка продлится до 10 октября.

Кульминацией Недели АПК станет традиционный концерт в Государственном Кремлевском дворце, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Напомним, на участие в конкурсе «Вкусы России» Ингушетия заявила всего три наименования блюд: ингушский шоколад «Магас», ингушская национальная халва, мясо с галушками (дулх-хьалтам).

С 20 октября по 7 ноября состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях. Победителей конкурса «Вкусы России» выберет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, представители предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также другие эксперты.