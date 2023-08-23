В истории Великой Отечественной войны есть события, которые определили дальнейший ход не только Второй мировой войны, но и всей истории дальнейшего мироустройства. По своим масштабам военная история не знала второго такого сражения, где были задействованы масштабные военные силы и средства. Победа Советского Союза в этой битве ознаменовала собой полную потерю стратегической инициативы немцами на советско-германском фронте.

23 августа в 9 утра торжественные мероприятия начались с возложения цветов на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». На церемонии присутствовали делегации из 40 регионов России и других государств, руководители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов, сотни человек, жители Курской области.

Делегацию из Ингушетии представляли председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев, депутат Народного собрания полковник запаса Бадрудин Олигов и другие официальные лица.

Мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» был открыт к 40-летию победы советских войск в битве на Курской дуге. Он включает в себя 10 братских могил, выполненных в виде курганов, где похоронены более 2900 советских солдат и офицеров, а также 12 членов экипажа подводной лодки «Курск».

На торжественном мероприятии выступил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В это же время на стадионе в Курске гостей и жителей ожидали выступления артистов Курской государственной филармонии, академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

После возложения цветов представителей делегаций из разных регионов и стран ожидала обзорная экскурсия по достопримечательностям и памятным местам г. Курска.

Главным событием сегодняшнего вечера станет торжественное открытие первой очереди Мемориального комплекса «Курская битва» в Поныровском районе, который был воздвигнут благодаря неравнодушным потомкам защитников Отечества. В рамках этого события состоится и открытие обелиска воинам — ингушам, участникам Курского сражения. Здесь на чёрном мраморе высечены имена 50 ингушей — героев битвы на Курской дуге. Открытие памятника состоится, благодаря поддержке руководства Ингушетии, полномочного представителя республики в Курске Хасана Цароева, заместителя начальника Московской железной дороги Мухарбека Озиева и многих других представителей ингушской диаспоры в Курской области.

Напомним, что в 2013 году на праздновании 70-летия Курской битвы в посёлке Поныри, который в 1943 году первым принял удар немецкой армии, пытавшейся окружить войска Центрального и Воронежского фронтов, Республика Ингушетия одна из первых среди регионов установила на этой площадке памятную стелу своим землякам, защищавшим курскую землю в тяжелые дни июля-августа 1943 года.

В ходе этой поездки будет также подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Курской областной думой и Народным собранием Ингушетии.