Для создания необходимых для человека удобств и в то же время для украшения его жизни художники стремятся к тому, чтобы все вещи, которыми пользуются в обыденной жизни, не только соответствовали своему назначению, но и были красивыми, стильными и оригинальными. Такого взгляда придерживались и на мероприятии, проходившем 2 ноября в Центре культурного развития г. Магаса. Это были творческие мастер-классы, подготовленные руководителями кружков декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Среди приглашенных гостей-ремесленников были молодые таланты Ингушетии — Фариза Таркоева и Зарема Гадаборшева. Мастера продемонстрировали работу по изготовлению картин из ниток и гвоздей (стринг-арт), процесс создания пейзажей, иллюстраций и открыток.

Преподаватели кружков ЦКР охотно поделились с участниками собственным опытом. Лидия Хамхоева, преподаватель кружка декоративно-прикладного искусства, представила вниманию зрителей мастер-класс «Вышивка гладью», которая предполагает использование особых приемов и швов.

Тамара Цицкиева, руководитель студии «Мягкий мир», продемонстрировала свой опыт по созданию изделий из шерсти.

Современный художественный процесс сложен и многогранен, так же как сложна и многолика современная действительность. Искусство, понятное всем, окружает нас повсюду: дома и в служебном помещении, на предприятии и в парке, в общественных зданиях — театрах, галереях, музеях. Всё — от колец, браслетов и кофейных сервизов до целостного тематического комплекса произведений декоративно-прикладного искусства для крупного общественного здания — несет на себе многообразие художественных поисков мастеров, тонко чувствующих декоративное назначение предмета, организующих и наполняющих красотой наш быт.

Проведение мастер-класса — это показатель зрелости учителя, демонстрация высокого уровня и профессионального мастерства. Пожелаем нашим мастерам творческих успехов в дальнейшей работе.