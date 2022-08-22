Флагом называют полотно прямоугольной формы, на которое нанесена в установленных пропорциях специальная расцветка. Штандарт России состоит из трех полос: белого, синего и красного цвета. Наряду с гербом в виде двуглавого орла, флаг принадлежит к числу официальных символов страны.

В современной истории впервые государственный флаг России был поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года, когда на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. Таким образом, трехцветный российский стяг заменил в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

Но если заглянуть вглубь древности, можно выяснить, что российский триколор имеет многовековую историю. Оказывается, государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху ее становления как мощного государства.

Во все времена любая страна должна была иметь свой отличительный знак. Когда торговые судна или караваны приближались к границам иностранного государства, их могли принять лишь в том случае, если они доказывали свою принадлежность к тому или другому царству. Великие послы гордо вносили символику своей страны. От их успеха порой зависели жизни тысячи сограждан.

Ценность и значение флага нельзя недооценить. В годы становления Русского царства такой символ тоже должен был быть. И первый бело-сине-красный триколор поднял на своем военном судне Алексей Михайлович (1645-1676 — годы правления). Его «Орел» был построен известным голландским инженером. К сожалению, под бело-сине-красным триколором Алексею Михайловичу пришлось плавать недолго. На своем «Орле» он успел лишь дойти по Волге до Астрахани, где он был схвачен, а его корабль был сожжен и потоплен бунтовщиками под предводительством Степана Разина.

Законным же «отцом» триколора признан Петр Первый. Дело в том, что после основания Российской империи он в начале 1705 года первым делом издал указ, согласно которому все плавучие транспортные средства должны были поднимать на своей мачте бело-сине-красный флаг. Первый император сам создал образец, расчертил полосы и определил порядок цветов.

Тем не менее, официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая Второго министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

Но пришедшие на смену власти большевики по инициативе Якова Свердлова в апреле 1918 года приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционное красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.

Фактически День флага — это праздник всей страны, ведь народ, согласно Конституции, является единственным носителем власти. Независимо от вероисповедания, национальности и цвета кожи, все россияне в этот день должны чтить и уважать официальный символ своей страны, узнаваемый по всему миру.

И еще. Такой праздник, как День флага Российской Федерации, призван объединять и воспитывать патриотизм. На самом деле наша страна по достоинству может гордиться своим народом, и народ, в свою очередь, может гордиться своей великой страной. Ни для кого не секрет, что многие страны нас просто боятся. Боятся потому, что мы сильны и едины. Кроме этого, мы ценим свои корни, знаем свою историю и думаем о том, как будут жить наши дети. Вот почему нас никто не может победить и покорить.

В День государственного флага по всей стране проходят праздничные мероприятия, которые направлены на то, чтобы воспитать в подрастающем поколении патриотические чувства.

Отметим также, что 25 декабря 2000 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации», согласно которому флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего, и нижней — красного цветов.