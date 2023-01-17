Так, 18 января в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова стартует акция День музейного селфи, в рамках которой все желающие смогут сделать снимки рядом с музейными экспонатами.

Как рассказывает пресс-секретарь музея Надия Цицкиева, День музейного селфи был основан Мар Диксон, британским блогером, которая ведет сайт о музеях, искусстве и культуре. Диксон заявила, что ее целью было создать однодневную акцию, которая повысит осведомленность о великих коллекциях, хранящихся в музеях. Первый День музейного селфи был проведен в январе 2014 года. С момента его создания многие музеи по всему миру присоединились к этой акции, а тысячи людей со всего мира разместили свои музейные селфи в социальных сетях.

«День музейного селфи проводится в третью среду января и приглашает всех желающих посетить музей и сделать селфи, — говорит Цицкиева. — Этот день способствует повышению осведомленности о великих коллекциях работ, хранящихся в музеях. Во многих музеях нельзя фотографировать, однако есть один день, когда делается исключение — музеи-участники поощряют посетителей сделать селфи рядом с их любимыми произведениями искусства. Лучший способ отметить этот день — пойти в местный музей, найти любимое произведение искусства и сделать селфи. Сделав селфи в музее, просьба ко всем — не забывать поделиться ими в социальных сетях.

Принять же участие в акции может любой желающий. Достаточно только в этот день посетить музей и сделать селфи на фоне привлекательных для себя экспонатов, а дальше уже разместить фото в любых социальных сетях».