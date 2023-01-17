Фото, сделанное на фоне произведений искусства
День музейного селфи в музее краеведения Ингушетии
Не так давно в нашу разговорную речь вошло слово «селфи». На сегодняшний день оно заняло свою определённую позицию. Многие не представляют свою жизнь без селфи. Даже музеи решили отвести определённый день новомодному действию.
Так, 18 января в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова стартует акция День музейного селфи, в рамках которой все желающие смогут сделать снимки рядом с музейными экспонатами.
Как рассказывает пресс-секретарь музея Надия Цицкиева, День музейного селфи был основан Мар Диксон, британским блогером, которая ведет сайт о музеях, искусстве и культуре. Диксон заявила, что ее целью было создать однодневную акцию, которая повысит осведомленность о великих коллекциях, хранящихся в музеях. Первый День музейного селфи был проведен в январе 2014 года. С момента его создания многие музеи по всему миру присоединились к этой акции, а тысячи людей со всего мира разместили свои музейные селфи в социальных сетях.
«День музейного селфи проводится в третью среду января и приглашает всех желающих посетить музей и сделать селфи, — говорит Цицкиева. — Этот день способствует повышению осведомленности о великих коллекциях работ, хранящихся в музеях. Во многих музеях нельзя фотографировать, однако есть один день, когда делается исключение — музеи-участники поощряют посетителей сделать селфи рядом с их любимыми произведениями искусства. Лучший способ отметить этот день — пойти в местный музей, найти любимое произведение искусства и сделать селфи. Сделав селфи в музее, просьба ко всем — не забывать поделиться ими в социальных сетях.
Принять же участие в акции может любой желающий. Достаточно только в этот день посетить музей и сделать селфи на фоне привлекательных для себя экспонатов, а дальше уже разместить фото в любых социальных сетях».