«Депутатскому корпусу восьмого созыва в первый же год в оперативном режиме пришлось принимать судьбоносные для страны законопроекты на фоне начавшейся СВО и усиления санкционного давления на нашу страну. Мы сработали как одна команда — слаженно и эффективно. Защитили наших граждан, поддержали экономику страны и обеспечили национальные интересы России. За минувший год многое было сделано. Как на федеральном уровне, так и в родной для меня Ингушетии. Основные результаты, которых удалось добиться, отражены в подготовленном нами отчете», — подчеркнул парламентарий, представляя отчет.

Так, говоря о работе в Государственной Думе, Бекхан Барахоев отметил, что за первый год ГД восьмого созыва приняла свыше 540 законов, 119 из которых направлены на поддержку граждан. Особое внимание было уделено помощи военнослужащим и добровольцам — участникам СВО. Принято более 25 законов в этой сфере. Серьезная работа по защите интересов страны и граждан РФ была проведена на площадке Комитета по безопасности и противодействию коррупции, членом которого является Бекхан Барахоев.

Депутат от Ингушетии стал активным участником гуманитарной миссии на Донбассе. Бекхан Барахоев лично выезжал в зону проведения СВО, направил 51 тонну гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий и участникам СВО, помог в обеспечении медикаментами Донецкого клинического территориального объединения, обеспечил военной экипировкой 600 российских офицеров и солдат, оказал поддержку 120 семьям военнослужащих. При поддержке Бекхана Барахоева пять детей-инвалидов ДНР были вывезены из-под обстрелов на реабилитацию в один из лучших профильных российских центров.

Бекхан Барахоев многое делает в родной Ингушетии. Парламентарий поддерживает республиканские медицину, образование, спорт и культуру. В частности, в 2022 году по инициативе Бекхана Барахоева 349 медиков перинатального центра Ингушетии прошли обучение у специалистов Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава РФ, 13 ингушских врачей повысили квалификацию в лечении COVID-19 в Москве. Отделение скорой помощи Республиканской клинической больницы в Назрани было оснащено мебелью. 20 современных компьютеров переданы Бекханом Барахоевым республиканским центрам обучения и реабилитации детей-инвалидов. Ученикам лицея № 1 в Назрани обеспечены безопасные условия занятий: выделены средства на возведение ограждения территории школы. 50 школьников из малообеспеченных семей получили рюкзаки и школьные принадлежности к 1 сентября. 20 ингушских спортсменов направлены на окружные и всероссийские соревнования. Оказана поддержка в оснащении школы дзюдо в Назрани, спортклуба борца ММА Хамзата Аушева, спортклуба ММА «СОБР». Помощь Бекхана Барахоева получили семь мечетей и девять медресе в Ингушетии. В рамках благотворительной помощи 2000 семей получили жертвенное мясо и продуктовые наборы в канун праздников Рамадан и Курбан-байрам. 3000 новогодних подарков были переданы детям из нуждающихся семей в преддверии 2022 года.

Бекхан Барахоев регулярно проводит приемы граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Ингушетии. За год депутатом принято 157 жителей, рассмотрено 367 письменных обращений. По результатам приемов 116 человек получили целевую материальную помощь, 10 человек прошли бесплатное лечение, 12 человек — поддержку в трудоустройстве.

Одним из главных достижений 2022 года Бекхан Барахоев назвал открытие в Горском кадетском корпусе в селе Сурхахи многофункционального плавательного комплекса. Спортивный объект был возведен по инициативе партии «Единая Россия» на средства, привлеченные Бекханом Барахоевым и под его непосредственным контролем.

Парламентарий вносит весомый вклад в патриотическое воспитание. Так, Бекхан Барахоев инициировал проведение самых масштабных в Ингушетии патриотических акций. В канун Дня Победы 100-метровая Георгиевская лента была размещена в столице Ингушетии на Баше Согласия. В День памяти и скорби жители Города воинской славы Малгобека пронесли по улицам города 100-метровую Георгиевскую ленту. 200 человек почтили память детей Донбасса в рамках акции «Малгобек помнит».

«Мы продолжим свою работу по поддержке и защите наших граждан. Будем делать все возможное, чтобы оправдать доверие избирателей», — подчеркнул Бекхан Барахоев.