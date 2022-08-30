Подчеркивается, что цель законодательной инициативы — срочное решение демографической проблемы. Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года. По мнению авторов законопроекта, предлагаемые меры способны улучшить демографическую ситуацию, а также повысить уровень рождаемости.

Напомним, что программа материнского капитала, запущенная в России в 2007 году, продлена до 31 декабря 2026 года. Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла. В настоящее время маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, получение образования, на накопительную часть пенсии матери ребенка, помощь детям-инвалидам.

Отмечается, что одобрить инициативу готовы в других фракциях, а также в профильном комитете Госдумы.