«В Назрановский районный совет обратились депутаты и местные жители сельских поселений Гази-Юрт и Яндаре с острой проблемой, имеющей уже негативные последствия. Дело в том, что при строительстве новой федеральной дороги не предусмотрены надземные переходы, людям приходится преодолевать более 500 метров, а то и больше, чтобы пешком добраться до своих населенных пунктов», — сказал собеседник издания.

По его информации, жители поселения Гази-Юрт, едущие со стороны города Сунжа, вынуждены доезжать до населенного пункта Барсуки, а потом пешком или на попутках добираться до своего села. А для того, чтобы доехать до Назрани, им приходится сначала доехать до кирпичного завода в сельском поселении Яндаре (примерно 1,5 км до разворота) и ехать в обратном направлении.

Как отметил представитель муниципалитета, точно такая же проблема возникла у жителей села Яндаре. С обеих сторон дороги имеются земельные участки, сады, речка, куда дети и взрослые ходят купаться, а также жилые дома жителей Яндаре.

«Жители упомянутых населенных пунктов обращались в соответствующие органы, но вопрос повис в воздухе, и никто не собирается его решать, совсем недавно при переходе пешком через трассу погибла молодая женщина, жительница села Гази-Юрт», — добавили в райсовете.

Депутаты Назрановского района обратились в республиканское правительство, общественную палату РФ, к руководству строительной компании «Неон», ФКУ «Управление федеральных автодорог «Кавказ» федерального дорожного агентства с просьбой помочь в разрешении ситуации.

По данным регионального правительства, для строительства в Гамурзиевском округе, селах Яндаре, Гази-Юрт и Барсуки надземных переходов, скотопрогонов и двух разворотов руководством региона направлены в федеральное правительство и Минтранс России обращения и письма о включении этих объектов в программу дополнительного финансирования.

Кроме того, по итогам встреч с жителями упомянутых сел и обследования проблемных участков с учетом мнения специалистов управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ», федерального дорожного агентства и подрядной организации, была поставлена задача о направлении в правительство РФ аналитических справок и заключений.

Одной из основных проблем, которая волнует жителей, является ограниченное количество транспортных развязок на федеральной трассе, что приносит им определенные неудобства. В частности, автомобилистам приходится проделывать большой путь, чтобы развернуться и попасть на встречную полосу из-за разделяющих дорогу отбойников.

Рассматривается возможность строительства в каждом из этих населенных пунктов дополнительных надземных переходов, для чего необходимо внести изменения в проектно-сметную документацию дороги. Помимо этого, в Барсуках и Гамурзиевском округе требуется строительство скотопрогонов и двух разворотов в том же Гамурзиевском округе, а также в Гази-Юрте.

Реконструкция трассы на ингушском участке началась в 2013 году. Отвечающие международным стандартам первые 13 км автодороги «Кавказ» после масштабной реконструкции открыты в декабре 2015 года. Всего на строительство направлено более 1,1 млрд рублей.

В рамках второго этапа работ, начатых в сентябре 2018 года, предполагается расширить оставшиеся 25,9 км в целях снижения высокой аварийности. Ранее как один из вариантов решения проблем расширения трассы рассматривалась возможность переноса кладбища в другое место. Спустя некоторое время власти решили не сносить кладбища вдоль трассы, а выкупить дома вдоль дороги.