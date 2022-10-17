Жизнь строится на патриотизме

Депутаты обеспокоены отсутствием стрелковых тиров и спортивных городков в школах Ингушетии

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В средней общеобразовательной школе № 6 в Назрани состоялся учебно-методический сбор по безопасности жизнедеятельности с учителями-предметниками школ региона, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского парламента.

«Во встрече приняли участие депутаты Народного собрания Магомед-Сали Добриев, Ахмед Костоев, военный комиссар республики Тимур Местоев, глава комитета солдатских отцов Руслан Сагов. В ходе мероприятия рассматривались вопросы военно-патриотического воспитания граждан региона, а также обсуждались проблемные темы по разделам подготовки граждан к военной службе», — сказал представитель законодательного органа.

Говоря о материально-техническом оснащении кабинетов ОВС в школах, учителя-предметники пожаловались на отсутствие технических средств обучения, стрелковых тиров или места для стрельбы, спортивного городка с препятствиями, неукомплектованность учебно-материальной базы. Депутаты взяли на контроль данный вопрос.

Председатель комитета по бюджету и налогам парламента Магомет-Сали Добриев отметил, что вопросы оснащения учебно-материальной базы 110 школ региона будет обсуждаться на совещаниях по проектировании республиканского бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

Относительно патриотического воспитания молодежи парламентарии отметили, что любовь и преданность Родине надо прививать молодежи еще со школьной скамьи.

«Патриотизм — это те ценности и нравственные основы, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей и развивать общество, укрепляя нашу страну», — подчеркнули народные избранники.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в российских школах официально появилось патриотическое воспитание. Развитие школьников, согласно стандартам, должно включать гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание. В его рамках требуется сформировать у школьников системные знания о месте России в мире, ее исторической роли, территориальной целостности.

 

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