Новая книга «Алал дош», как и предыдущее печатное издание «Са хьалхара дийнаташ» («Мои первые животные»), выполнена в соответствии с высокими стандартами. Она сделана из плотного дизайнерского картона, c глянцевой ламинацией.

«Эта книга идеально подходит для занятий с малышом с самого раннего возраста. Она включает в себя более ста слов на ингушском языке, такие как названия цветов, членов семьи, частей тела, анатомии человека», — рассказывает Марьям Балаева.

«По сравнению с предыдущей мы существенно изменили размеры. Книга имеет размер 21 см на 18 см. Разделили мы их по темам, начиная от членов семьи, заканчивая строением тела человека. Всего 7 разделов, 14 страниц. Тираж по-прежнему оставили 500 экземпляров. По просьбам родителей мы добавили перевод на русский язык. Книга содержит множество ярких иллюстраций, которые помогают детям легче запоминать новые слова и понимать их значения», — отмечает девушка.

По словам автора проекта «Дуне», основной целью работы над этой книгой было создание инструмента, который бы помогал детям изучать и сохранять ингушский язык. Книга направлена на решение задач, связанных с сохранением и популяризацией родного языка, а также на развитие познавательных способностей детей.

Над книгой работала команда специалистов, включающая в себя авторов, иллюстраторов, корректоров и верстальщиков.

«Корректорами нашей книги согласились стать известный и всеми нами уважаемый Якуб Медов и молодой магистрант Ингушского государственного университета в области филологии Зайнаб Бузуртанова», — рассказывает Марьям Балаева.

Познавательную книгу для детей с нетерпением ждали почитатели ингушского языка из самых разных стран.

«Было замечательно видеть, как много людей из разных регионов России и даже из-за границы заинтересовались нашим проектом и приобрели нашу книгу. За первый месяц продаж книга «Алал дош» завоевала популярность как среди читателей из России, так и в Европе и США», — рассказывает автор проекта «Дуне».

Но основную ставку, по ее словам, она делала именно на Ингушетию. Книги нередко приобретают в нескольких экземпляров для того, чтобы подарить их в детские сады.

«Вот так мы продолжаем продвигать ингушский язык и культуру за пределами родных стен. Что касается заказов из Казахстана, то на данный момент он был всего один, но мы надеемся, что наш проект найдет понимание и среди казахстанцев», — делится Марьям Балаева.

Проект «Дуне» для молодой мамы преследует далеко не коммерческие цели. Она на собственном опыте знает, насколько важно содержательное и красочное издание для приобщения своих чад к изучению родного языка.

«Я считаю, что работа над этим проектом является важным шагом в сохранении и развитии нашей культуры, и я горжусь тем, что могу внести свой вклад в это дело. Мне нравится то, что я совместно с командой «Дуне» смогла воплотить в реальность то, о чем я всегда мечтала: качественные и современные издания для наших детей».

Сегодня команда «Дуне» занимается одновременно четырьмя проектами. Работа над одним полностью завершена, ожидает лишь печати.

«Считаю, что это будет детская книжная революция в нашей республике, — улыбается Марьям Балаева. — Наша цель не только выпускать качественные книги, но и изменить само восприятие чтения у наших детей».