На самом деле большинство травм и опасных ситуаций можно избежать. И профилактика детского травматизма, естественно, ложится на плечи родителей и взрослых. Как бороться с этим явлением и как защитить своего ребёнка, расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхароева.

— Детский травматизм — серьезная проблема, и только общими усилиями можно оградить детей от беды. Наиболее часто травмы возникают дома и на улице во время игр. Реже возникновение травм связанно с городским транспортом, во время занятия спортом.

Самыми опасными являются бытовые и транспортные травмы. Говоря о причинах, нужно отметить, что халатность и беспечность родителей по отношению к своим детям является наиболее значимой причиной возникновения травм. Недисциплинированность детей — ещё одна причина возникновения травм у детей. А несчастные случаи, убийства занимают последнее место среди причин детского травматизма.

Профилактика детского травматизма — очень важная проблема, особенно во время каникул, когда дети занимают сами себя. Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, которые их вызывают, типичны. В первую очередь это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом и т. д.

Поскольку возникновение травм — это следствие поведения ребёнка, таких особенностей, как любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, то взрослые просто обязаны предупреждать возможные риски возникновения травм и стараться ограждать детей. В первую очередь устранить ситуации, которые могут быть травмоопасны, и второе — обучить детей основам профилактики травматизма.

Но при этом важно не развивать у ребенка чувство страха, а, наоборот, объяснять ребенку, в чем заключается опасность и как правильно себя при этом вести.

Способы профилактики детского травматизма зависят от возраста ребенка. Маленького ребенка нужно стараться оберегать от опасных для жизни предметов, нужно стараться не выпускать его из вида. Чем старше ребенок, тем легче и важнее объяснять ему правила техники безопасности.

Ещё один момент: детям необходимо рассказывать о правилах поведения на воде. Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды.

Родители не должны снимать с себя ответственность за детский травматизм и перекладывать вину на других, именно от родителей зависит правильное поведение их детей.

Врачи Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят широкую информационную работу среди детей, подростков, родителей, воспитателей, педагогов. Это лекции, беседы, выступления на ТВ, радио, в печати, распространяют буклеты, брошюры, разрабатывают наглядно-информационные материалы. В ходе проводимых мероприятий обучают методам оказания первой помощи пострадавшим, объясняют детям, по какому номеру вызывать профессиональную помощь при необходимости.