Военные историки говорят, что готовиться к этой операции в Кремле начали ещё с осени 1943 года, и что все мероприятия по подготовке средств и сил для осуществления этого кощунственного плана проводились в режиме строгой секретности. В итоге выселение чеченцев и ингушей стало одной из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории СССР.

Не все доехали до места назначения: в продуваемых всеми ветрами товарняках люди гибли от инфекций, голода и холода. Матери прятали умерших детей, ведь погибших выбрасывали из вагонов прямо на ходу, а обезумевшие от горя люди ехали дальше — в полную неизвестность.

Прибыв в заснеженную, холодную степь, переселенцы оказались в плачевном положении, а местные власти в силу проводимой политики не миловали переселенцев. Но простые казахи, сами испытывавшие крайнюю нужду, протянули им руку помощи, разделив с ними кров и скромный дастархан.

На официальном уровне власти объяснили свои действия тем, что чеченцы и ингуши «массово сотрудничали с оккупантами, занимались антисоветской деятельностью и бандитизмом». В то же время количество неблагонадежных элементов в автономии не превышало общесоюзных показателей, и эти «аргументы» не выдерживали никакой критики. Ведь на фронтах Великой Отечественной войны в рядах Красной армии героически сражались более 50 тысяч чеченцев и ингушей.

Достаточно сказать о том, что за годы войны 10 вайнахов стали Героями Советского Союза. А всего за подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 36 воинов из 147 представленных к награде уроженцев Чечено-Ингушетии. К сожалению, даже при присвоении этого высокого звания чеченцам и ингушам в документах зачастую указывали другую национальность. Это был тоже один из способов поддержания мифа о том, что среди них нет патриотов, людей, готовых жертвовать собой ради победы над врагом.

Только после разоблачения культа личности Сталина депортированные народы получили право самостоятельно выбирать место жительства. Кто-то вернулся на историческую родину, но многие, ощутив искреннее добросердечие, душевную щедрость казахов, остались здесь навсегда, обретя дом, семью, надежных друзей.

«Зародившаяся в трудностях и испытаниях дружба людей стала главным достоянием казахстанцев, — говорит Юсуп Келигов, член Совета Ассамблеи народа Казахстана. — В республике живут и трудятся, имея равные возможности, независимо от этнического и иного происхождения, вероисповедания и социального положения, представители более ста национальностей. Все мы очень дорожим этим и благодарны казахскому народу, протянувшему руку помощи в те трагические годы. Это история наших предков, наша общая история, в которой было место проявлению лучших человеческих качеств: доброте, состраданию и самопожертвованию. И этого нам не забыть никогда».

Надо сказать, что ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах», сопредседателем которой является наш земляк Юсуп Хасанович Келигов, на постоянной основе проводит здесь памятные мероприятия, посвященные скорбной дате тотального выселения ингушей и чеченцев в Казахстан.

«Вот и в этом году, как и раньше, мы оказали благотворительную помощь малоимущим семьям, накрывали дастархан, читали коллективные молитвы, зикры и ду1а во имя укрепления мира, согласия и межнационального единства в нашем общем доме, — говорит он. — И всё это делается для того, чтобы помнить прошлое, беречь настоящее и заботиться о будущем. Вместе с тем хотел бы заметить: в стремительно усложняющемся мире, где в разных концах планеты то и дело вспыхивают конфликты и распри, мы должны проявлять особую бдительность и не поддаваться ни на какие провокации тех, кто пытается навязать чуждые нам понятия и ценности. Мы ежедневно убеждаемся в том, насколько хрупок наш мир, и как важно беречь единство и согласие. И ещё очень важно помнить уроки прошлого, ценить то, что мы сегодня имеем. Несомненно, успешная реализация этих задач возможна лишь при условии сохранения общественного согласия и межэтнического единства. Уверен, что мы, казахстанцы, объединенные общей исторической судьбой, прошедшие через многие трудности и испытания, проявим мудрость, терпение и не оставим в беде тех, кто остро нуждается в нашей поддержке. Ведь именно благодаря милосердию, состраданию и добросердечию выжили наши предки, которые завещали нам ценить и беречь главное богатство — мир и согласие».