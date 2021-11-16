Благоустройство

Выгодный лот

Для кого строят федеральную автотрассу?

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Помню, лет десять назад, если не больше, в Ингушетии начала распространяться информация, что федеральную автотрассу (в просторечии — «Бакинку») начнут расширять. «Бакинка» она потому, что в советское время конечным пунктом автотрассы Ростов-на-Дону — Баку являлась столица Азербайджана.

И тут же поползли слухи, мол, ее реконструкция необходима для «посадки крупногабаритных военных самолетов», что «государство компенсирует ликвидацию кладбищ и домовладений, расположенных вдоль трассы» и тому подобное... Поговаривали, что за обладание этим «лотом» госторгов схлестнулись серьезные силы, что неудачливой жертвой, пытавшейся в них участвовать, стал сын «газового короля Северного Кавказа» сенатор Арашуков, запомнившийся просьбой после ареста предоставить ему переводчика на русский язык, что на обочине автотрассы в республике появились странные новые могилы и т. д. и т. п.

Как бы то ни было, старт строительству автотрассы протяженностью около 30 км (в Китае такие протягивают за несколько месяцев) все-таки дали. С горем пополам ее очертания сегодня видны, равно, как можно лицезреть и «уникальные» в своем роде авторазвязки, позволяющие съезжать и выезжать на федеральную дорогу из населенных пунктов (таких нигде нет!).

Беда в том, что в надежде поскорее сдать в строй автотрассу к срокам, о которых никому ничего не известно, заказчики строительства мало внимания уделили пешеходам. Наша газета уже сообщала о том, что водители маршрутного такси № 7 в Назрани отказались преодолевать большой крюк, огибая так называемый черменский круг, чтобы подвозить пассажиров до нового автовокзала, который, по некоторым сведениям, находится в частном владении.

Не меньше мытарств приходится испытывать и пешеходам, переходящим через редкие надземные переходы. К примеру, около известного «шедевра зодчества», именуемого в народе «Три башни» и расположенного около большого рынка в с. п. Экажево. Дело в том, что подходы к этому переходу, мягко говоря, неудобны: в любой момент можно упасть, поскользнувшись на глиняном основании дороги.

У меня вопрос: для кого эту чертову дорогу строят? Для людей или чтобы «выиграть лот»?

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