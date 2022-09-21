«Нашим регионам надо налаживать более тесные связи. Хорошим почином в этом направлении могли бы стать дни Ингушетии в Самаре, приурочив это мероприятие ко Дню народного единства и организовав совместные выставки, концерты. Это укрепит дружеские связи, расширит границы представления народов друг о друге. Мы граждане одной страны и нас должно объединять общее наше название — россияне. А для этого надо дать людям возможность больше узнать о культуре и традициях проживающих здесь разных народов», — предложил Калиматов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в свою очередь поддержал идею совместного мероприятия.

«Очень хорошая идея — провести дни Республики Ингушетия в Самарской области, дни Самарской области в Ингушетии. Давайте сделаем это, — поддержал предложение Дмитрий Азаров. — Всегда рад видеть вас на самарской земле. И сам с удовольствием еще раз приеду в гостеприимную Ингушетию. Ваши предложения о сотрудничестве очень интересны, уверен, что совместными усилиями мы их реализуем», — заверил он во время личной встречи с Калиматовым в Самаре.

Стороны также обсудили и другие вопросы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя регионами. Глава Ингушетии рассказал губернатору Самарской области о масштабном производстве алюминиевых радиаторов отопления, с широким спектром применения — от автономных систем отопления в частных домах до центрального отопления многоэтажных зданий и многоквартирных комплексов.

Обозначив серьезные объемы строительства в Самарской области, Глава республики предложил наладить поставки продукции в регион. Также было предложено рассмотреть перспективы взаимодействия регионов в вопросах поставок спецодежды и обуви производства Ингушетии в Самарскую область. Калиматов отметил, что для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов созданы все условия, в том числе и удобная логистика.

В повестке встречи отдельной темой обсуждения стал вопрос об авиасообщении между Самарской областью и Ингушетией. Глава республики обратился к Азарову с предложением рассмотреть возможность дополнительного рейса между регионами. Первые в регионе еженедельные регулярные рейсы из Самары в Ингушетию и обратно были запущены еще летом. Дополнительный рейс, по мнению Калиматова, будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей, а также позволит жителям соседних регионов добираться до Ингушетии, используя аэропорт в Самаре как пересадочный узел.

«Обязательно это сделаем. Мы сейчас прорабатываем вопрос с «Аэрофлотом», чтобы авиакомпания определила наш аэропорт Курумоч как базовый резервный. Это расширит возможности, и я уверен, что пересадочных рейсов будет больше. Курумоч будет работать как хаб. Убежден, интерес к этим рейсам будет еще больше. Не нужно будет через Москву лететь в Сибирь, на Урал», — сообщил Губернатор Самарской области, отметив, что предварительная поддержка по этому вопросу уже есть, сейчас прорабатываются детали.

Речь на встрече также шла и о наращивании сотрудничества между регионами и в сфере обмена студентами. В вузах Самарской области — в Самарском университете, техническом и медицинском — уже проходят обучение порядка 100 студентов из Ингушетии. Калиматов отметил, что республика сегодня заинтересована в квалифицированных кадрах, в первую очередь технических специальностей.