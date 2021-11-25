DNSPerf назвал DNS-сервис от NGENIX самым быстрым в России

DNSPerf, сервис бенчмаркинга DNS-сервисов от PerfOps, признал DNS -сервис NGENIX, провайдера облачных сервисов для ускорения, защиты и обеспечения отказоустойчивости веб-ресурсов, самым быстрым в России. Кроме того, DNS-сервис NGENIX занял шестое место в мире по общему показателю доступности. Это говорит о стабильной работе и высокой производительности веб-ресурсов, ориентированных на российскую аудиторию и использующих сервис Secure DNS от NGENIX.

Обращение к DNS — это первый шаг при доступе пользователя к любому веб-ресурсу. Авторитативный DNS-сервер отвечает на запросы к домену, преобразуя доменные имена в IP-адреса; скорость отклика DNS-сервера влияет на скорость отображения веб-сайта в браузере. Если DNS-сервер доменной зоны недоступен, веб-сайт также будет недоступен для большинства пользователей.

NGENIX занимает первую строчку рейтинга DNS-хостеров и провайдеров авторитативных DNS-сервисов в России с показателем общей производительности 5,93 секунды, опережая ближайшего конкурента более чем на 2 секунды. Показатель основан на замере времени обработки запроса к каждому NS-серверу.

По показателю отказоустойчивости, учитывающему общий аптайм DNS-провайдера, NGENIX входит в десятку мировых лидеров и занимает шестое место с показателем 99,89%. При этом отказоустойчивость каждого NS-сервера DNS-сервиса NGENIX находится на пятом месте в мировом рейтинге с показателем 99,85%.

Сервис DNS NGENIX базируется на собственной распределенной платформе, включающей в себя десятки узлов по всей территории России, и использует технологию BGP Anycast. Это обеспечивает высокую масштабируемость, отказоустойчивость и минимальную задержку для пользователя при обращении к DNS. NGENIX DNS реализует механизмы глобальной балансировки запросов пользователей (GSLB) с учетом состояния сети и данных распределенного мониторинга, что позволяет максимизировать скорость и доступность использующих его веб-ресурсов на всех этапах загрузки.

Бизнес-модель NGENIX сфокусирована на оказании услуг по обеспечению отказоустойчивости и ускорения веб-ресурсов, преимущественно ориентированных на российскую аудиторию. Для глобальной доставки компания взаимодействует с партнерами из первой тройки сегмента периферийных облаков.

«DNS — незаметный, но крайне важный элемент ля работы всего интернета. Не случайно большинство крупных инцидентов, связанных с недоступностью популярных веб-ресурсов, связано с проблемами в работе DNS. Мы рады, что наш продукт поможет веб-ресурсам, сфокусированным на российской аудитории, достичь показателей отказоустойчивости мирового уровня», — сказал генеральный директор NGENIX Константин Чумаченко.

DNSPerf — один из сервисов бенчмаркинга от группы PerfOps, образованной экспертами в построении глобальных сетей и распределенных приложений. DNSPerf теперь предоставляет данные по отдельным странам, основанные на показателях мировых провайдеров DNS-сервисов. Такой анализ проводится каждую минуту в 200 локациях по всему миру. Полученные показатели обновляются каждый час и анализируются по ряду критериев, определяющих скорость и отказоустойчивость DNS-сервиса.

NGENIX — российский провайдер облачных сервисов для ускорения, повышения производительности и защиты публичных веб-ресурсов от DDoS-атак и взломов, лидер в области доставки видеоконтента в российском интернете. Распределенная облачная платформа NGENIX, состоящая из более 40 узлов на территории РФ и ближнего зарубежья, позволяет ускорять загрузку веб-сайтов, доставлять видео по запросу, вести прямые интернет-трансляции, организовать хранение и дистрибуцию цифрового контента. Встроенные в платформу комплексы кибербезопасности защищают веб-ресурсы от всех видов атак. NGENIX реализовала более 1 000 проектов для ведущих российских компаний из сегментов интернет-торговли (ozon. ru, «Азбука вкуса», goods. ru, avito. ru), тревел-индустрии (S7, «Победа», tutu. ru), банковской сферы («Модуль Банк», «Почта Банк», sravni. ru), медиа и развлечений («Амедиатека», ВГТРК, Первый канал, Wink), образования (PuzzleEnglish, Национальная платформа открытого образования), а также государственных организаций (Роспотребнадзор, Минздрав, Олимпийский комитет России, ФНС, «Веб-выборы», «Открытая мобильная платформа»). NGENIX входит в группу компаний «Ростелеком» в составе «Ростелеком — ЦОД».