Конкурс

До 11 мая регионы смогут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц

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По поручению Президента РФ Минэкономразвития разработало порядок поддержки строительства модульных гостиниц. Эта мера направлена на оперативное наращивание современного номерного фонда. Она реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С 20 апреля 2023 года Минэкономразвития России, проводит конкурсный отбор субъектов Российской Федерации, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных отелей в 2023 — 2024 годах.

По итогам конкурса субъектам РФ будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование части затрат бизнеса на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения.

«Одним из самых важных направлений в туротрасли является развитие инфраструктуры комфортного отдыха в наших регионах по оперативному наращиванию средств размещения по всей территории страны, а также создания современного номерного фонда. К данной мере поддержки активно проявляют интерес и регионы, и бизнес. На эти цели выделено 8 млрд рублей на ближайшие 2 года для создания не менее 5 тысяч современных номеров. Данные средства будут направлены на финансирование приобретения и монтажа модульных некапитальных средств размещения», — пояснил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения необходимо:

• Инвесторам подготовить документы в соответствии с утвержденным Правительством перечнем и направить их в орган исполнительной власти в регионе, курирующий туризм;

• субъектам Российской Федерации направить перечень заявок для дальнейшего их рассмотрения Минэкономразвития России и направления в конкурсную комиссию.

Вся необходимая информация для отбора и участия в конкурсных процедурах размещена на сайте Минэкономразвития России. Форма заявки также будет размещена на сайте Минэка.

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