Во многом так оно и есть. История открывает нам завесу прошлого, в котором находим много нового для себя, доселе неизвестные стороны из ушедших времён, знакомимся с новыми, порой подзабытыми именами своих предков. Примерно такова семейная история, рассказанная мне народным художником Ингушетии Мусой Мартазановым. А как же всё происходило?..

«Как-то сидели мы с отцом, когда, задумавшись, он произнёс такую фразу: «Было бы хорошо назвать мальчика из нашей семьи по имени Дзарахмет», — так начал своё повествование мой собеседник. — Не слышавший раньше такого имени, я слегка был удивлён желанием отца. Мне стало любопытно, почему же его заинтересовало данное имя... И тогда из рассказа отца мне стало известно, что в нашем роду был яркий представитель, патриот своей страны и своего народа под именем Дзарахмет.

Дзарахмет Иниевич Мартазанов являлся человеком образованным, очень благородным, смелым и ставшим грудью в защиту интересов России. Он принимал участие в первой мировой войне, был участником Дикой дивизии. За свои заслуги, боевые подвиги был удостоен Георгиевского креста четвертой степени. К сожалению, информация, при каких обстоятельствах и за какие конкретные бои досталась ему такая высокая награда, у нас отсутствует, так как носители этой информации не дожили до наших дней. В разные годы ему приходилось работать на многих руководящих должностях, был начальником тогдашней милиции. Данная должность была, как в настоящем — должность министра МВД. Позже, воюя против Деникина, Дзарахмет был командиром партизанского отряда.

Его отличительными чертами характера были глубокая порядочность, ответственность во всём, умение решать самые сложные задачи, справедливое отношение к окружающим. Он был человеком слова и дела. Являясь от природы очень собранным и аккуратным, Дзарахмет Иниевич бережно хранил всю свою документацию в отдельной папке. Эта старинная, чуть потрёпанная папка имеет свою отдельную историю.

Мой предок, Дзарахмет Иниевич Мартазанов, умер за девять дней до высылки ингушского народа. Ему, если можно так выразиться, посчастливилось не видеть всего того ужаса, который ждал его народ впереди...»

Заинтересованный судьбой своего предка, в надежде собрать сведения о его жизненном пути, хоть какую-то информацию, Муса Мартазанов расспрашивает всех родственников, известно ли им о папке с личными документами Дзарахмета, которую он сам бережно собирал и хранил. Через какое-то время поиски оказываются не напрасными, они дают положительный результат. Наконец, Муса Мартазанов узнаёт, что в те суровые годы высылки они не затерялись в той страшной суматохе, семья Дзарахмета Мартазанова умудрилась забрать папку с документами — память о родном человеке, вместе с собой в Казахстан. И там они сберегли её, хотя тогда было много и других проблем, связанных с выживанием на чужбине.

У Дзарахмета Мартазанова было трое детей: двое сыновей и дочь. Сын Магомед, под стать отцу, вырос человеком долга. Когда началась Великая Отечественная война, он в числе первых отправился на войну, где воевал на разных фронтах. В одном из боёв его тяжело ранило, ему ампутировали ногу. С войны он вернулся в звании капитана.

Когда ингушскому народу было разрешено вернуться на родину, семья Дзарахмета Мартазанова тоже вернулась к своим истокам. Хранимую как зеницу ока папку с дорогими документами предка бережно привезли с собой. После долгого пути, после многих лет забвения историческая папка оказалась в руках народного художника Ингушетии, потомка Дзарахмета Иниевича Мусы Мартазанова. Он находит заветную папку у внука Дзарахмета Мартазанова. Показывая с большой осторожностью каждый отрывок письма, каждую бумажку, находящиеся в папке, Муса делится с информацией, которой сам владеет.

«Здесь собрано очень много документов, — говорит он, — и различные удостоверения, документ на ношение табельного оружия, послужной список, командировочные листы, фотоматериал. Все эти документы должны быть изучены. С этой целью я недавно подходил к руководителю научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева Нине Барахоевой. Сотрудники института очень заинтересовались всем материалом. Было принято решение провести в ноябре дни слушания по личности Дзарахмета Мартазанова, с целью изучения его жизненного пути, изучения его вклада в дело становления советской власти на территории Чечено-Ингушетии. После проведения данной работы весь имеющийся пакет документов мы собираемся передать в Государственную архивную службу Республики Ингушетия, где он будет храниться.

В скором будущем, а точнее в 2024 году, мы будем отмечать 100-летие ингушской государственности. В книге, приуроченной к этой знаменательной дате, я думаю, непременно должно находиться и имя Дзарахмета Мартазанова, который внёс определённый вклад за наш сегодняшний день. Очень важно сегодня нам сохранить имена тех, кто стоял у истоков становления нашей государственности. Нам, потомкам, живущим в настоящем, необходимо заявлять о том, что в нашем народе тоже были и есть яркие представители, яркие личности, которые, не боясь трудностей, боролись за правое дело».

Не зря, думается, легендарная личность, Дзарахмет Мартазанов, собирал со всей тщательностью все эти документы, они являются свидетелями исторической правды целой эпохи, прошлых лет. Эти документы точно не должны лежать в неизвестности на полке. Народ должен знать, помнить и чтить свои корни, своих героев.