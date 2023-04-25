К социальному институту соседства ингуши всегда относились с особым почтением. В обществе ценились взаимопомощь между соседями и уважительные отношения. Немало пословиц на тему ценности добрососедских отношений и у славянского народа. Так, часто мы слышим: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». Разумеется, и сам этикет соседства предъявляет к членам общества определённые требования, которые следует соблюдать. К сожалению, сегодня многие традиции утрачены, но всё же в большинстве своём, особенно в сёлах, в местах компактного проживания представителей одного тейпа они более сохранились. Рассмотрим некоторые из них.

Например, в ингушском обществе, да и не только, принято знакомиться с новым соседом, обязательно предложить ему помощь в устройстве на новом месте, помочь адаптироваться в новых для него условиях проживания. Обязательными в отношениях между соседями считается навестить больного, при необходимости выразить радость по тому или иному событию или высказать соболезнование.

Во все времена приветствуются отношения терпимости и вежливости между соседями. Нельзя совершать действия, нарушающие покой соседей. Всё должно быть в меру.

Старики говорили, крайне негативным между соседями считается, если он при строительстве дома поставил окно, смотрящее к соседям во двор. Нежелательно разжигать костры, особенно если едкий дым. Нельзя оставлять тлеющие костры, тем самым загрязнять окружающий воздух. Нельзя шуметь, громко разговаривать, стучать, если это доставляет соседу неудобства. К ряду таких обстоятельств можно отнести и оставление на улице чего-либо, будь то транспорт или строительный материал и тому подобное, что опять- таки может доставить соседям неудобства. Разумеется, самым непристойным поведением между соседями считаются сплетни.

Часто можно услышать от наших стариков истории, когда они, будучи в Казахстане, в ссылке жили дружно и сплочённо, что их и спасло от неминуемой гибели. Так, более состоятельные соседи не ложились спать, не поделившись последним куском на ужин с другими соседями, не имевшими этой возможности.

Когда человеку в ингушском обществе давали характеристику, обязательно учитывалось мнение соседей, а точнее, оно ставилось во главу угла. Именно во взаимоотношениях с соседями человек проявляет свою истинную порядочность и добродетель. Говорят, однажды один очень благонравный человек, решил продать свое жилище, чтобы рассчитаться с долгами. Он пришел к ближайшему соседу, как и полагается, и сказал ему об этом: «Я собрался продать свой дом, и так как обычай велит, вначале решил тебя осведомить об этом». Сначала сосед обрадовался, хотел его купить сыну, но когда узнал о причине, побудившей его продать свой дом, сказал ему, чтобы тот шел к себе домой и ждал его. А на следующий день он сказал ему: «Теперь живи сколько хочешь в своём доме, я расплатился с твоими долгами». «Зачем тебе мои убытки?» — удивился сосед. «Нет, — ответил тот, — это не убыток. Убыток был бы в том случае, если бы я потерял такого соседа как ты».

О добрых отношениях с соседями говорил и Пророк Мухаммад (с. а. в.). Он уважал и почитал своих соседей и нам завещал делать то же самое. Огромное количество аятов и хадисов посвящены теме добрососедства. «Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками» (Женщины, 36). «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает благодеяния своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает хороший приём своему гостю!» (Бухари, Муслим). «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, не обижает своего соседа...» (Бухари, Муслим).

Есть одна история об иудее, яром противнике ислама, который жил рядом с Пророком и люто ненавидел Мухаммада (с. а. в.). Каждый его день начинался с того, что он выливал помои на порог дома Мухаммада (с. а. в.), который терпеливо убирал за ним. Но в одно утро это прекратилось. Пророк (с. а. в.) удивился и решил справиться о здоровье соседа иудея. Тот же очень был тронут незаслуженным к себе вниманием, и именно такой его поступок, благой нрав Пророка стал причиной принятия им ислама.

Сохранять с соседями хорошие отношения считалось делом чести во все времена и во всех религиях. Ценилось умение уживаться друг с другом, при любом раскладе. К сожалению, в наш век информационных технологий нам не хватает живого общения с людьми. Мы искусственно изолируемся друг от друга. Мало общаемся с соседями, не проявляем интерес друг к другу, живем разобщённо. Увы, печален и тот факт, что порой люди живут рядом годами, не зная друг о друге ничего.

Но несмотря на это, наша с вами обязанность подавать пример благочестия в отношениях с соседями, учить подрастающее поколение быть вежливыми и учтивыми, терпеливо сносить мелкие обиды и неприятности от соседей, тогда и неправедный сосед исправится, станет благонравнее и праведнее. Сообща решать проблемы и трудности, благоустраивать совместно улицы, общие дворы. И хорошо бы придумать праздник о дружбе с соседями и праздновать его на высоком уровне!