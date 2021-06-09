История праздника

14 июня 2004 года прошел первый День донора, а уже через год праздник был утвержден на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, обзаведясь постоянной датой. 14 июня было выбрано неслучайно, в этот день родился австрийский врач-иммунолог Карл Ландштейнер (1868-1943), который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека.

Инициаторами Всемирного дня донора выступили такие значимые организации, как Всемирная организация здравоохранения, Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (гуманитарное движение, которое объединяет волонтеров по всему миру), Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество по переливанию крови — все они призывают людей к добровольной и бесплатной сдаче крови.

День донора призван обратить внимание общества на проблемы нехватки крови и на ее заболевания. Эта дата содержит призыв к людям по всему миру становиться донорами, потому что только так можно обеспечить запасы крови и ее доступность для всех нуждающихся. День донора объединяет людей, делающих большое и важное дело, обращает внимание общества на них и современные проблемы нехватки донорской крови.

В нашей республике донорство тоже пользуется поддержкой широкой аудитории, но потребность в свободной крови с каждым годом становится всё больше. Переливание помогает продлить жизнь, является неотъемлемой частью при проведении медицинских процедур. И в этот день хочется выразить почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь.

Один из них Адам Магомедович Салсанов, который занимается донорством без малого два десятка лет.

— Когда впервые пришёл на станцию переливания крови, я служил во Внутренних войсках МВД в Малгобеке, — вспоминает Адам Салсанов. — Не могу вспомнить, какой именно был случай. Но прошёл слух, что пострадавшим срочно требуется кровь. Вот я и пошёл. С того дня мои визиты на станцию стали регулярными.

Родился Адам Салсанов в селении Новый Редант в 1981 году в большой семье, где помимо него ещё два брата и три сестры. О том, что Адам стал донором, родители узнали не сразу, да и сам Адам как-то не задумывался о том, что он донор. Он просто был человеком с благородным сердцем, готовым мчаться на помощь другому по первому призыву. Родители лишь одобрили его готовность помогать людям. Да и потом, эта тема не обсуждалась в семье. Адам так решил, здоровье ему это позволяло. Значит, всё он делает правильно.

— Дарить людям жизнь или спасать их здоровье — не это ли милость Всевышнего? — говорит Адам. — Человек родился, чтоб делать добрые дела. За всё это нам уготована награда от Всевышнего. Я лично эту милость испытал на себе, когда у меня тяжело заболел отец. Начиная с 2016 года, на протяжении почти пяти лет, он получал донорскую кровь каждые три-четыре месяца. Этой кровью делились живые люди, такие же, как и я, и тысячи таких же, как мы. Они практически не знают, когда сдают кровь, кому именно помогают. Они просто идут и отдают частичку себя. Я безмерно благодарен всем, чья кровь помогла моему отцу. А число нуждающихся в крови и ее компонентах в наш ускоренный век с каждым часом возрастает.

— В любое время суток дня и ночи, когда мы зовём Адама, — говорит специалист по пропаганде донорской крови и её компонентов Республиканской станции переливания крови Лида Хамхоева, — он готов поделиться с нами своей живительной силой. У него на счету уже 24 донации тромбоцитов. А тромбоциты человека играют главную роль в процессе свертывания крови и остановки кровотечения.

Как нам известно, человек после сдачи крови может испытывать чувство общей слабости, усталости и сонливости. Такое состояние обусловлено нарушением состава крови и проходит через несколько дней. Но вот Адама радует то, что практически никаких негативных последствий после сдачи крови он не ощущает. А значит, есть готовность и дальше исполнять это благородное дело.

Адам женат, у него двое детей. Он служит в Росгвардии. Очень радует тот факт, что его благородный посыл убедил стать донором и младшего брата Хаважа, который сегодня занимается такого же рода благодетельностью.

— Пользуясь случаем, хотел бы призвать в ряды доноров молодых людей, — говорит Адам Салсанов. — Это невероятное состояние, когда есть возможность получить моральное удовлетворение от спасённой тобой человеческой жизни.

Донором вот уже десять лет служит и представитель адвокатской деятельности Тагир Даскиев.

На вопрос о том, почему он стал донором, Тагир ответил: «Потому что есть такая жизненная необходимость, которая касается спасения человеческих жизней. А значит, это богоугодное дело».

Тагир Заудинович, 1984 года рождения, живёт и работает в Назрани. Он отец пятерых детей. Пришёл на станцию переливания крови по зову сердца. Сотрудники одобрили состав его крови, и с того времени он приходит сюда по первому же звонку.

— Иду, как к себе домой, — говорит Тагир, — люди здесь очень добрые, внимательные и отзывчивые, а главное, настоящие мастера своего дела. Мне, в плане своей профессиональной деятельности, повезло. Часто выпадает свободное время, которое я могу посвятить донорству. Но я иду не один. Понимая значимость такого благого дела, стараюсь привлечь к донорству друзей и родственников. Благо, это у меня получается. Не все, правда, становятся донорами, но сказать «мы это сделали!» могут многие.

Родные и близкие поддерживают благие намерения своего сына и отца семейства, да и он сам намерен и впредь заниматься донорством и привлекать в ряды добровольцев как можно больше молодых людей.

— В повседневной жизни мы не задумываемся о той важной роли, которую играет донорство крови для здоровья нашего населения, — говорит специалист по пропаганде донорской крови и её компонентов Республиканской станции переливания крови Лида Хамхоева. — Только столкнувшись с проблемой лично, мы начинаем понимать, какой неоценимый подвиг совершают добровольные доноры для продления и спасения человеческой жизни.

Донорство — это возможность подарить жизнь и продлить её. Без донорской крови нельзя решить многие медицинские проблемы при больших кровопотерях во время хирургических операций, несчастных дорожных происшествий, при малокровии и т. д. И нельзя думать, что это нас не коснется. Опасность подстерегает каждого из нас. Никто не застрахован. А сдать кровь для пострадавшего — это благородно и достойно.

На сегодняшний день в нашей республике много детей и взрослых, нуждающихся в переливании крови и ее компонентов. К тому же донорство решает не только медицинские проблемы, но и моральные — веру в доброту человека!