Доцент СКИ РАНХиГС об уверенном развитии авиационной промышленности

Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК») совместно с Уральским заводом гражданской авиации (АО «УЗГА») и АО «Авиакомпания «Аврора»» доложили о согласовании спецификаций для трёх типов комплектации самолёта ЛМС-901 «Байкал» (для коммерческих перевозок, авиалесоохраны и санитарной авиации), включающих поставку 105 самолётов (из них 65 для коммерческих перевозок) до 2030 года, согласовании стоимости самолётов и расчётов для ежемесячных платежей с разбивкой по годам.

Базовая стоимость самолёта составляет 178 млн рублей. Ещё 117 млн рублей — дополнительное оборудование.

Вице-премьер поручил предоставить сопоставительную таблицу между самолётом «Байкал» и Ан-2. «Должен быть надёжный самолёт, который будет обслуживать людей, помогать повышать авиационную доступность населённых пунктов Дальнего Востока», — отметил он.

Программу организации производства лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» реализует АО «Уральский завод гражданской авиации». Новое производство разместится в ТОР «Комсомольск» на специально созданной площадке «Байкал». Также здесь разместятся сборочный, испытательный цеха и авиационный учебный центр по подготовке лётного и технического состава. Его мощность составит 20 самолётов в год.

Проект «Байкал» разрабатывался с использованием современных технологий и компонентов — основными конструкционными материалами самолёта являются алюминиевые сплавы; из композиционных материалов изготовлены элероны, закрылки и руль направления. Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования при этом разрабатывается на принципах модульной архитектуры, что обеспечивает высокий потенциал для последующей модернизации, включая возможность всепогодного применения в простых и сложных метеоусловиях, а также поэтапного изменения состава экипажа сначала с двух до одного пилота, затем переход на внешнее пилотирование и полностью автономный полёт.

«Одним из главных и острых вопросов регионов нашей страны является транспортная мобильность населения и транспортная доступность. Если говорить о дальневосточном федеральном округе, то состояние аэропортов, а в частности аэродромов весьма плачевное, в основном это грунтовые взлетно-посадочные полосы, которые в осенний и весенний период размывает, в другие два периода не все типы воздушных судов могут выполнять взлет и посадку. Те воздушные суда, которые там летают, им уже более 30-50 лет, что естественным образом требует больших денежных вложений на обслуживание и ремонт техники. Поэтому производства лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» крайне необходимо для развития региональных перевозок в рамках работы по исполнению постановления правительства 1242, обеспечения мобильности населения и транспортной доступности. Что касается SSJ и МС 21, то эти два среднемагистральных самолета необходимы для наших межрегиональных перевозок. Правительство РФ поддерживает эксплуатантов российских самолетов различными субсидиями. Многие авиакомпании уже подали заявки на приобретение новых ВС, тут основной задачей государства является рациональное распределение этих ВС между перевозчиками», — отметила доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Анастасия Жукова.