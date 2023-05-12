Доклад Общественной палаты РИ о своей деятельности и состоянии гражданского общества в республике за 2022 год

1. Базовые характеристики гражданского общества Республики Ингушетия

В Республике Ингушетия, по данным Министерства юстиции Российской Федерации, зарегистрировано по состоянию на конец декабря 2022 года 436 (461) НКО, из них:

Политические партии (региональные отделения) — 17;

Некоммерческие фонды (в том числе благотворительные) — 63;

Автономные некоммерческие организации — 87;

Некоммерческие учреждения — 57;

Общественные организации — 134;

Общественные движения — 8;

Общественные фонды — 4;

Религиозные организации — 30.

Необходимо отметить, что динамика роста создания некоммерческих организаций в 2022 году по сравнению с 2021 года имеет положительную динамику, если по данным Министерства юстиции Российской Федерации в 2021 году было зарегистрировано 436 организаций, то их количество в 2022 году увеличилось на 25 организаций.

Основные цели и задачи указанных некоммерческих организаций — это решение стоящих перед жителями республики первоочередных, злободневных и не требующих отлагательств вопросов: социальные, культурные, патриотическое воспитание, оказание гражданам помощи при тяжелых заболеваниях, помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, и др.

В целях поддержки социально ориентированных организаций государство ежегодно оказывает поддержку НКО в реализации социально значимых проектов, в основном через Фонд президентских грантов.

2. Грантовая деятельность как фактор обеспечения поддержки некоммерческих организаций

Фонд президентских грантов

Как и в предыдущие годы, в 2022 году продолжилась государственная поддержка НКО на основе выделения целевых грантов. Выделение грантов некоммерческим неправительственным организациям в 2022 году осуществлялось в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». Так, некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, с учетом специального конкурса предоставлены субсидии в 2022 году из федерального бюджета в размере 12 млрд. рублей. В 2022 году было проведено два этапа основного конкурса и один специальный конкурс по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям (НКО) для реализации социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

По итогам конкурсов грантовую поддержку на реализацию своих проектов получили только 4 НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Ингушетия:

Благотворительный фонд «Мял»:

— грантовое направление — Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,

— название проекта — Мастерская по ремонту инвалидных колясок,

— размер гранта — 3 988 309 рублей);

Ингушская региональная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»:

— грантовое направление — Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан,

— название проекта — Инклюзивная гончарная мастерская «Малх»,

— размер гранта — 893 844 рублей;

Частное профессиональное образовательное учреждение «Солво» (Решение):

— грантовое направление — Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,

— название проекта — Молодежный фестиваль информационных технологий «Как войти в Айти»

— размер гранта — 498 258 рублей;

Ассоциация развития молодежи «Социориентир»:

— грантовое направление — Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия

— название проекта — SaMott

— размер гранта — 490 000 рублей.

Необходимо также отметить активность других некоммерческих организаций, которые подготовили свои проекты, а их было 39, но в итоге не получили грантовую поддержку.

Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа

В конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа активное участие приняли представители молодежных и иных некоммерческих организаций республики, а также молодые активисты.

Конкурс организован Федеральным агентством по делам молодежи.

В числе победителей указанного конкурса и представители Республики Ингушетия.

Молодежь Ингушетии в 2022 году получила грантовую поддержку в размере 30 млн 600 тыс. рублей, что на 40% больше, чем за прошлый год — 21 млн 800 тысяч.

3. Добровольчество и волонтерство

Всероссийская акция «Вода России»

Три дня в Ингушетии в рамках Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экология» проходила экологическая акция «Эко-локация», к которой примкнули волонтеры-экологи из 20 субъектов РФ и Республики Чад. Так что получилась не только межрегиональная и межнациональная акция, но и международная.

Около 40 участников слета представляли, помимо гостя из далекой Африки, Республику Коми, Свердловскую, Омскую, Московскую, Тульскую, Орловскую, Саратовскую, Белгородскую, Ростовскую области, Москву, Ставропольский край, Краснодарский край, Северную Осетию, Дагестан, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Чечню и, конечно, Ингушетию.

Все добровольцы были размещены в одном из самых живописных мест Ингушетии — на базе отдыха предгорного села Мужичи.

В ходе акции было очищено более 5 км береговой полосы и собрано около 165 мешков мусора. В первый день экослёта волонтеры общими усилиями собрали порядка 115 мешков мусора с участка берега Ассы, расположенного в сельском поселении Нестеровское, а в заключительный день — более 50 мешков мусора в горной части Ингушетии.

Организаторы акции — Министерство природных ресурсов и экологии РИ и Комитет по делам молодежи республики подготовили для волонтеров -экологов трехдневную досуговую программу с розыгрышами призов.

В ходе данной программы молодые люди имели возможность пообщаться с министром природных ресурсов и экологии Ингушетии Ахметханом Шадиевым и получить из его рук в подарок на память об Ингушетии экокружки.

Также, каждый волонтер получил сертификат участника экослета.

«Сад памяти» из 700 саженцев заложили в Магасе на Аллее Победы

В Ингушетии также прошла международная акция «Сад памяти» с участием Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, в ходе которой на Аллее Победы в Магасе было высажено 700 деревьев.

«Сегодня мы участвуем в замечательной акции, которая стала прекрасной традицией, примером постоянной заботы о природе родного края и всей страны. В регионах Российской Федерации проходит эстафета «Сада памяти». Неразрывная цепь позитивных дел и народной благодарности движется в эти дни через всю страну. Курская область, принявшая эстафету «Сада памяти» от Ярославской области, сегодня передала ее Республике Ингушетия. А наш регион передаст эстафету Удмуртской Республике», — сказал глава региона.

В посадке деревьев приняли участие волонтеры, представители органов власти и общественности, сотрудники Минприроды республики, студенты Ингушского государственного университета и колледжей, школьники, юнармейцы. Также пример подрастающему поколению подал и Глава Республики Махмуд-Али Калиматов, который высадил саженец рябины.

В 2022 году масштабная посадка деревьев в рамках акции в Ингушетии была приурочена к 80-летию битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны, а также посвящена каждому воину, который защищал свой родной край.

«В этом году исполняется 80 лет началу оборонительной операции на Кавказе. Пусть же эти небольшие саженцы, корни которых оживут в нашей земле, будут частью нашей огромной благодарности за бессмертный подвиг героев, сражавшихся за наше Отечество. Озеленяя территории сел, городов и районов Ингушетии, мы даем важнейший нравственный урок подрастающему поколению, учим молодежь быть патриотами Отечества, любить, ценить и беречь свою республику, ее флору и фауну, уникальную и красивую природу», — обратился Махмуд-Али Калиматов к участникам акции.

Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек.

Из Ингушетии отправились на войну с гитлеровской Германией свыше 21 тысячи человек, из них добровольцами ушли более 4 тысяч человек.

Были сняты с различных фронтов и отправлены в ссылку за своими семьями тысячи бойцов. Остались на фронте под вымышленными фамилиями и с измененной национальностью более 1 тысячи человек.

Списки участников Великой Отечественной войны постоянно обновляются. Участники акции высадили 700 саженцев ясеня, липы, березы и сирени, которая является не только символом акции, но и Победы в Великой Отечественной войне. Уже через несколько лет эти деревья зацветут и станут излюбленной зоной отдыха для горожан и гостей столицы.

Символично и то, что акция прошла в День любви к деревьям. Как отметили участники акции, труд на земле, посадка деревьев, которые принесут большую пользу обществу — это неотъемлемая часть национальных традиций народа Ингушетии.

Также во время акции прошла церемония награждения активистов специальной региональной медалью «Волонтер Ингушетии», которая была учреждена Махмудом-Али Калиматовым в 2021 году. Республиканская награда была вручена пяти самым активным волонтерам, которые регулярно принимают участие в природоохранных, просветительских, образовательных мероприятиях.

4. Молодежные форумы как механизм поддержки общественных инициатив

4.1. Международный молодежный форум «Таргим-2022»

В Ингушетии в 2022 году провели международный молодежный форум «Таргим-2022», в котором впервые грантовую поддержку при содействии Росмолодежи получили 10 проектов.

В прошедшем в спортивно-оздоровительном комплексе «Мужичи» молодежном форуме «Таргим-2022» приняли участие более 150 человек из регионов России и стран СНГ.

В 2022 году форум впервые приобрел статус грантового, из 50 участников — авторов проектов — гранты были одобрены для 10.

Это проекты по развитию спорта, культуры, образования.

Гранты в размере 400 тысяч рублей получили проект «Путь ремесленника», проект инклюзивной школы, комплекс профилактических мероприятий «LIFE по-трезвому», проекты «Студенческий спорт двигатель межнационального согласия» и «Обучись и трудоустройся».

370 тысяч рублей выделено на проект «Не словом, а делом!», по 300 тысяч — на художественный проект «Сын двух матерей» и проект «BIM технологии — Вызов современности».

280 тысяч рублей выделено на создание школьных патриотических клубов «Zащитники Родины», 250 тысяч — на детский ансамбль «Ваймохк».

На форуме были организованы рабочие сессии и мастер-классы с участием политических лидеров, известных российских экспертов, а также представителей научно-академических кругов и гражданского общества. Также для участников были организованы экскурсии по горному Джейрахскому району и другие культурно-досуговые мероприятия.

Форум «Таргим» — площадка для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества, общественных объединений и органов по делам молодежи. Мероприятие предусматривает знакомство с передовыми практиками реализации молодежных инициатив.

Форум проводится с 2007 года, за время проведения он собрал на своей площадке более 2 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из регионов России и стран СНГ.

4.2. Антикоррупционный форум «Вместе против коррупции»

В Ингушетии также прошел региональный антикоррупционный молодежный форум «Вместе против коррупции», который продолжался в течение двух дней на площадках отеля «Артис Плаза» в Магасе и базы отдыха сельского поселения Мужичи.

Форум, собравший более шести десятков инициативных молодых людей со всех уголков региона, назвал актуальные подходы к антикоррупционному воспитанию молодежи, а также организационные и правовые основы деятельности в этом важнейшем направлении.

Антикоррупционный форум «Вместе против коррупции» входит в План мероприятий органов государственной власти Республики Ингушетия по противодействию коррупции на 2018-2022 годы, разработанный в рамках утвержденного Президентом России Владимиром Путиным Национального плана противодействия коррупции.

На открытии пленарного заседания с приветствием к участникам форума выступили вице-спикеры Народного Собрания Республики Ингушетия Руслан Паров и Аза Хашиева, а также заместитель мэра города Магаса Макка Аушева.

По традиции, одна из сессий форума была посвящена актуальным проблемам коррупции на Северном Кавказе. На этой сессии с докладами выступили руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия Муса Гагиев, заместитель начальника управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики Амирхан Тюбеев, председатель молодежного Правительства Ингушетии Магомед Нальгиев и другие.

Региональный антикоррупционный молодежный форум «Вместе против коррупции», проходивший с участием представителей Народного Собрания Ингушетии, руководства аппарата Полпреда Президента России в СКФО, органов субъектов Северо-Кавказского федерального округа, занимающихся профилактикой коррупционных правонарушений, а также представителей различных общественных организаций региона, стал еще одним важным шагом, направленным на противодействие коррупции.

4.3. Всероссийский молодежный образовательный форум «Машук»

В 2022 году форум принял г. Пятигорск, в котором приняли участие до 1000 участников со всей России, в том числе из субъектов СКФО — 500 участников. Ингушетию на форуме представляли 35 человек.

Председатель Комитета по делам молодежи Адам Мальсагов отметил, что на протяжении последних лет участники грантового конкурса заявляют о себе как о максимально конкурентоспособных, достигают больших успехов и показывают лучшие результаты.

«Наша делегация хоть и была одной из самых малочисленных (в соответствии с квотой, выделяемой на регион), но все же нам удалось хорошо о себе заявить. Наши ребята показали себя с лучшей стороны, они не только принимали активное участие во всех образовательных треках и альтернативных площадках, но и опередили других по сумме грантов и количеству победителей на форуме», — сказал он.

Молодые представители республики лидеры и по сумме грантов, и по количеству выигравших: из 22 грантополучателей со всей страны, 5 победителей — жители Ингушетии, которые принесли в копилку региона 21% общего бюджета форума.

Адам Мальсагов также напомнил, что в 2017 году ингушская молодежь заняла 2-е место по сумме грантов, а в 2018-2019 гг. — 1-е место по общему объёму финансирования на форуме, который доходил до 30% от общего бюджета.

Победителями грантового конкурса стали проекты, направленные на развитие журналистики среди молодежи («Пиарщики»), сохранение народных кулинарных рецептов («Кухня предков»), сохранение родного языка («ДОШ»), развитие чувства долга и патриотизма среди молодежи («Военно-патриотический коворкинг-центр «Дело чести»), а также проект, пропагандирующий идеи здорового образа среди молодежи («Футбол как стиль жизни»).

Кроме этого, Чахкиева Анжелика стала первой в творческом конкурсе «Голос Машука», Евлоева Фатима — стала лидером в интеллектуальной игре «Интеллектуальный Кавказ».

Председатель Правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин оценил успехи ребят, отметив, что руководство региона гордится такими инициативными, трудолюбивыми и творческими представителями. Он заверил, что им будет оказана необходимая поддержка при реализации проектов.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Машук» является традиционным, самым главным и большим молодежным форумом на территории Северного Кавказа, который проходит в Ставропольском крае уже 12 лет. С 2021 года «Машук» стал Всероссийским молодежным форумом, на площадке которого собираются представители со всех субъектов Российской Федерации. Форум уже стал стартовой площадкой для реализации десятка социальных проектов, которые успешно защитились и реализованы в Ингушетии.

4.4. Туристический Форум «Армхи — 2022»

В актовом зале курортного комплекса «Армхи» прошел первый туристический форум «АРМХИ — 2022», организатором которого выступило Ингушское региональное отделение «Деловая Россия».

Площадкой для проведения мероприятия не случайно был выбран санаторий «Армхи», поскольку организаторы хотели показать гостям воочию все прикрасы туристической зоны региона.

В работе форума приняла участие делегация центрального аппарата «Деловой России», возглавляемая председателем комитета по туризму Леонидом Гункевичем, а также представители профильных министерств и ведомств Республики Ингушетия, общественные институты поддержки бизнеса, и предприниматели региона.

Основной целью проведения форума являлось раскрытие и популяризация туристического потенциала Республики Ингушетия, обсуждение перспективных направлений развития туризма, рассмотрение инвестиционных проектов и возможная последующая их реализация.

С докладом в работе форума выступил председатель Комитета по туризму РИ Беслан Мизиев, который рассказал о развитии туристической отрасли региона и планах работы ведомства на ближайшие время.

Весьма полезным и познавательным стал доклад Леонида Гункевича «Кластерный подход — в чем преимущества туристических кластеров для инвесторов», который вызвал оживленную дискуссию у участников форума.

С презентацией Российского технологического решения «QVEDO» для развития федерального и межрегионального туризма выступил директор по развитию компании Горожин Артем, который заверил что вся туристическая инфраструктура Ингушетии будет отражена на данной платформе в ближайшее время, что несомненно повысит туристический поток в регион.

Высокую активность среди присутствующих в зале вызвало выступление генерального директора ООО «Ренессанс Арт Групп» Сверчкова Антона, который рассказал об эффективном развитие туристического бренда через вовлечение стейкхолдеров и местных жителей.

Участникам форума также были представлены два инвестиционных проекта по созданию сети Глэмпинг — парков, которые в ближайшее время будут реализованы в горной части Ингушетии. Презентацию проектов провели Герасименко Игорь директор по развитию корпорации «Синергия и Нальгиев Магомед директор АНО «Мой Бизнес».

Глэмпинг, это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

«Мы всегда понимали, что в республике просто невероятный потенциал для развития внутреннего и въездного туризма. Без ложной скромности могу сказать, что Ингушетия — это жемчужина Северного Кавказа, удивительное по красоте и энергетике место. Красивый край с уникальной природой, богатой историей и быстро развивающейся инфраструктурой. И каждый год интерес туристов к Ингушетии растет и это не может не радовать нас», — отметил председатель Ингушского Регионально отделения «Деловая Россия» Погоров Юсуп.

Окончанием мероприятия стало вручение благодарственных грамот и небольших презентов в виде книги «В стране башен и легенд», а также праздничный ужин и концертная программа с участием солистов ансамбля филармонии Республики Ингушетия.

5. Общественная палата Республики Ингушетия как центр общественной активности в регионе

За отчетный период работы 2022 года Общественной палатой Республики Ингушетия были проведены ряд мероприятий, в том числе акции, семинары, конференции, круглые столы, общественные экспертизы и общественные обсуждения.

2022 год был всесторонне насыщенным, проводились мероприятия на региональном, межрегиональном и федеральном уровне.

Члены Общественной палаты РИ принимали активное участие во всех мероприятиях, связанных с государственными и профессиональными датами, трагическими датами истории ингушского народа.

Рассмотрим основные мероприятия Общественной палаты Республики Ингушетия за 2022 год.

Вопросы духовно-нравственного развития молодежи

В январе 2022 года в Общественной палате Республики Ингушетия состоялось расширенное заседание Комиссии по развитию гражданского общества, межнациональным и межконфессиональным отношениям с участием руководства общественной палаты, председателей профильных комиссий и представителей антитеррористических комиссий муниципальных районов и городов Республики Ингушетия.

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы духовно-нравственного развития молодежи в рамках реализации Стратегии противодействия экстремизму на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 29.05.2020 г. № 334.

Председатель Общественной палаты Ибрагим Картоев подчеркнул важность проведения мероприятий в таком формате, что позволяет определить в какой степени необходимо взаимодействие общественности с соответствующими комиссиями на местах.

Председатель комиссии Джабраил Боков указал о необходимости повышения активности гражданского общества, поддержания в республике толерантного отношения друг к другу, межнационального и межконфессионального диалога для укрепления условий для совместного проживания представителей различных религий и этносов, и соответственно развития нашей республики во всех сферах жизнедеятельности.

Герой России Абубакар Костоев заявил, что каждый молодой человек должен чувствовать на себе ответственность перед своей семьей, республикой, страной и соответственно для этого должен прилежно учиться, заниматься спортом и быть полезным своему народу, своей республике и России в целом.

Участники заседания были единодушны в том, что семейные и общественные традиции являются основополагающими элементами нравственного воспитания подрастающих поколений.

Межрегиональное сотрудничество

31 марта 2022 года в Общественной палате Республике Ингушетия прошла встреча с делегацией общественности Республики Дагестан.

С ознакомительной и дружественной миссией во главе с членом Общественной палаты Республики Дагестан, президентом Всемирного Фонда Имама Шамиля Хархачаевым Алиасхабом Магомедовичем участвовали также член Общественной палаты Республики Дагестан, заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе Казибеков Вагаб Гаджиевич, Вице-президент Союза ополчения Дагестана Курбанисмаилов Абубакар Магомедович, помощник депутата Народного Собрания Республики Дагестан Гусейнов Алигалбац Мурадович.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, обменялись мнениями по важным текущим вопросам, практиками работы соответствующих палат.

Участники встречи заявили о необходимости более тесного взаимодействия между обеими палатами и укрепления дружественных отношений между нашими народами.

Мероприятия, приуроченные к трагическим и знаменательным датам в истории ингушского народа

Годовщина депортации ингушского народа

В Общественной палате Республики Ингушетия состоялось мероприятие, посвященное очередной годовщине депортации ингушского народа.

На мероприятие были приглашены деятели культуры, науки и работники образования, которые за чашкой чая и пронзительной ингушской мелодией вспоминали все тяготы и лишения, которые выпали на долю небольшого ингушского народа.

Председатель Общественной палаты Ибрагим Картоев подчеркнул важность сохранения исторической памяти, о необходимости полной реабилитации ингушского народа и о сосуществовании в дружбе и согласии с другими народами России.

Тимур Мартазанов и Абдулхамит Барахоев прочитали свои стихотворения, посвященные высылке нашего народа, деятель культуры Башир Оздоев мастерски играл на инструменте мелодии, которые затрагивали душу каждого присутствующего.

Поэт Илез Матиев рассказал истории, свидетельствующие о стойкости духа и милосердия ингушского народа.

Заместитель председателя палаты Ляйла Амерханова рассказала о работе по сохранению истории ингушского народа в период трагических испытаний, выпавших на его долю.

Участники мероприятия подчеркнули необходимость и важность сохранения исторической памяти для будущих поколений и полной реабилитации ингушского народа.

Мероприятия к 30-летию восстановления государственности ингушского народа:

Встреча с творческой интеллигенцией



В Общественной палате Республики Ингушетия 21 мая 2022 года прошла встреча с творческой интеллигенцией, приуроченная к 30-летию восстановления государственности ингушского народа.

Деятели искусства и творчества в теплой и дружеской обстановке поделились своими воспоминаниями о становлении вместе с государственностью республики учреждений культуры, о формировании творческой интеллигенции, о своих достижениях и планах.

На встрече были исполнены народные песни, песни русских и зарубежных авторов, представлены картины, написанные на ингушскую тематику и изделия прикладного искусства, а также прозвучали мелодии на народных инструментах.

Встреча с воинами «афганцами»

В Общественной палате Республики Ингушетия 23 мая 2022 года состоялся вечер памяти «Долг Родине. Верность Отчизне». Роль и участие воинов «афганцев» в становлении и развитии Республики Ингушетия«.

Встреча воинов-интернационалистов была приурочена к 30-летию восстановления государственности ингушского народа. Воины «афганцы» поделились своими воспоминаниями о службе, рассказали о жизненном пути после окончания военной службы, о своей роли в становлении и развитии нашей республики.

Региональная научно-практическая конференция «Становление ингушской медицины»

На площадке Общественной палаты Республики Ингушетия 23 мая 2022 года прошла Региональная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию образования Республики Ингушетия «Становление ингушской медицины».

С основным докладом о становлении медицины Республики Ингушетия выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения РИ М. Х. Магомед-Башир Балаев.

Участники конференции обсудили вопросы эпидемиологической ситуации с туберкулезом за 30-летний период образования республики.

По данной проблематике с докладом выступила главный врач ГБУ «Республиканский центр фтизиопульмонологии» Мадина Лолохоева, которая дала развернутую динамику развития и профилактики данного заболевания.

Участники обсудили меры по борьбе с COVID-19, с соответствующим докладом выступила главный врач Сунженской центральной районной больницы Фатима Кокурхоева.

Председатель комиссии ОП РИ по социальной политике, здравоохранению и СМИ Хава Майриева рассказала об ингушских врачах, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Вечер памяти, посвященный 30-летию трагических событий осени 1992 года

27 октября в Магасе, Общественная палата Республики Ингушетия и Центр театра, кино и креативных индустрий провели вечер памяти, посвященный 30-летию трагических событий осени 1992 года.

31 октября — одна из скорбных и печальных дат в истории ингушского народа, день памяти жертв трагических событий осени 1992 года. В результате этого конфликта сотни людей погибли, получили увечья, судьбы многих неизвестны до сих пор — они считаются без вести пропавшими. Десятки тысяч человек остались без крова, имущества и вынужденно покинули места своего исторического проживания.

Эта трагедия, затронувшая судьбы многих ингушских семей, и сегодня вызывает тяжелые воспоминания и болью отзывается в сердце каждого ингуша.

Наш долг — помнить эти горькие уроки истории, сохранять достигнутое и приумножать его на благо подрастающих поколений. Единство народа и мир — залог нашего будущего. И пусть процветание нашей Ингушетии станет лучшей памятью о тех, кто испытал всю тяжесть и боль этой трагедии.

Патриотическое воспитание молодежи

Участие в автопробеге патриотического движения «Дороги славы — наша история»

20 июля 2022 года в Малгобеке прошёл автопробег патриотического движения «Дороги славы — наша история».

Памятно — патриотическое мероприятие открыл председатель городского совета Осман Евлоев, который поприветствовал участников проекта. На памятном мероприятии выступила руководитель проекта «Дороги Славы — наша история» Ася Компаниец, которая выразила слова благодарности руководству города за оказанную поддержку патриотического движения.

Участники памятного мероприятия почтили память защитников Отечества, которые пали смертью храбрых 80 лет назад защищая Северный Кавказ от немецко — фашисткого порабощения.

Руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов в РИ, член Общественной палаты РИ Магомед Гелисханов провел урок памяти и мужества на героических примерах защитников Отечества, оборонявших г. Малгобек в ходе Малгобекской оборонительной операции 1942 г. Он также выразил поддержку политике Президента и воинам Российской армии, участвующим в спецоперации по установлению мира на Донбассе.

Член общественной палаты РИ Ераки Гантемиров поблагодарил участников международного патриотического проекта за сохранение памяти защитников Отечества и патриотическое и духовно — нравственное воспитание молодежи России.

Участники автопробега посетили мемориальное братское захоронение на Терском хребте, где в период ВОВ проходила передовая линия обороны и где ежегодно поисковики с воинскими почестями проводят захоронение останков защитников Отечества. В составе делегации автопробега было много членов студенческих поисковых отрядов Ростовской области, со многими из которых встречался руководитель Поискового движения РИ, член Общественной палаты РИ Беслан Дзейтов. Вместе с поисковиками, Беслан Дзейтов обсудил о совместных поисковых планах — намерениях на следующий поисковый сезон.

Завершилась встреча участников автопробега творческой программой, подготовленной молодежным крылом участников патриотического движения «Дороги Славы — наша История».

Круглый стол на тему: «Героями не рождаются, героями становятся»

Общественная палата Республики Ингушетия провела круглый стол на тему: «ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ», посвященный увековечиванию памяти военнослужащих, проявивших героизм в ходе специальной военной операции в Украине, ДНР и ЛНР.

Цель проведения круглого стола — обсуждение и выработка единых форм и методов увековечения памяти военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств Республики Ингушетия, депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия, военный комиссар Республики Ингушетия, представители общественных организаций ветеранов военной службы, правоохранительных органов и ветеранов войны в Афганистане, а также представители молодежных организаций, кадеты Горского кадетского корпуса и военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции.

Участники круглого стола предложили различные формы по увековечиванию памяти военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО.

Руководитель региональной общественной палаты Ляйла Амерханова высказала мнение о необходимости привлечения ветеранов — военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции к работе с молодежью по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, а также о необходимости вести работу по разъяснению льгот и привилегий, предусмотренные федеральным законодательством, законами Республики Ингушетия для военнослужащих и добровольцев, принимавшим участие в специальной военной операции, а также членам их семей.

Представитель Администрации Главы и Правительстве Республики Ингушетия Алихан Албаков поблагодарил участников за поднятые вопросы и заверил их, что руководство республики отнесётся с полной ответственностью к разрешению рекомендаций по итогам данного мероприятия.

По итогам круглого стола участники согласовали проект рекомендаций органам государственной власти и органам местного самоуправления Республики Ингушетия по проведению мероприятий по увековечению памяти военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции, а также мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.



Образовательный форум

Представитель Общественной палаты Республики Ингушетия Магомед Муружев в составе делегации из Республики Ингушетия, принял участие в окружном образовательном форуме для представителей сферы патриотического воспитания Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Мероприятие прошло в Волгограде, в Музее-панораме «Сталинградская битва».

В панельной дискуссии приняли участие Герой России, заслуженный лётчик-испытатель СССР Михаил Поздняков, руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько, начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Сергиенко, председатель комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области Лариса Савина.

Для участников форума были проведены интерактивные практики, во время которых они познакомились друг с другом, обсудили личные наработки в сфере патриотического воспитания и осознали свою причастность к большой команде единомышленников.

Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот» и Администрация Волгоградской области.

Мероприятия в поддержку специальной военной операции



Мероприятие в поддержку военнослужащих и курса Президента РФ

На площади Алания в г. Магас прошел митинг-концерт в поддержку военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине и курса Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича.

Организатором и инициатором проведения данного мероприятия выступила Общественная палата Республики Ингушетия.

Руководитель региональной общественной палаты Ляйла Амерханова в своем выступлении подчеркнула, что наши военнослужащие с честью исполняют свой воинский долг и наша поддержка очень ценна для них.

Руководитель регионального исполнительного комитета Ингушского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев выразил поддержку курсу Президента России Владимира Путина по защите интересов нашего государства.

Руководитель молодежного отделения ОНФ Хасан Юсупов заявил о важности поддержки страны и армии, которая отстаивает нашу безопасность, а также президента, который принял для себя очень важное решение.

Участники мероприятия были солидарны в том, что Республика Ингушетия всегда в тяжелые времена была со своим государством, отстаивала до последнего его интересы, была в авангарде всего происходящего.

Акция в поддержку бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.

Члены Общественной палаты Республики Ингушетия и движения «Матери России» приняли участие в благотворительный акции по сбору и отправке помощи нашим бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.

Акция в поддержку семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Члены Общественной палаты Республики Ингушетия в преддверии Нового года организовали раздачу новогодних подарков детям добровольцев и мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции, а также детям из малообеспеченных и малоимущих семей.

Для проведения данной акции члены палаты закупили более 300 подарков.

Участие в мероприятиях на федеральном уровне

Участие в проектном семинаре «Сенеж»

В проектном семинаре Общественной палаты РФ, который стартовал в мастерской управления «Сенеж» 12-14 августа приняла участие исполняющая обязанности председателя Общественной палаты Республики Ингушетия Ляйла Амерханова.

В течение трех дней члены ОП РФ и региональных общественных палат совместно с приглашенными экспертами и представителями общественных организаций обсуждали наиболее актуальные для гражданского общества вопросы.

Особое внимание было уделено выборам в Единый день голосования. Участники рассмотрели актуальные задачи организации общественного наблюдения, разобрали имеющийся опыт противодействия фейкам в рамках электоральных кампаний.

В повестке семинара также была тема сотрудничества общественных сил России, Донбасса и освобожденных территорий. На семинаре обсудили информационные вызовы в контексте воссоединения Донбасса, освобожденных территорий и России.

Участники проектного семинара проанализировали региональный опыт развития некоммерческого сектора в России, роль общественных палат субъектов РФ как площадок для запуска социально значимых инициатив и информационных проектов.

Также эксперты провели аудит готовности регионов к проведению осенней кампании по ротации составов общественных наблюдательных комиссий, осуществляющих контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.

Заседание Совета общественных палат России

1 ноября в Общественной палате РФ прошло заседание Совета по взаимодействию Общественной палаты РФ с общественными палатами субъектов Российской Федерации (Совет общественных палат России).

В заседании приняли участие председатель Общественной палаты Республики Ингушетия Ляйла Амерханова и председатель комиссии ОП РИ по культуре, образованию и науке Муса Мартазанов. Совет общественных палат подвёл итоги своей работы в 2022 году.

В докладе руководителя Аппарата Общественной палаты РФ Н. А. Доронина были проанализированы важнейшие направления работы системы общественных палат России: информационно-просветительская работа с гражданами России, помощь Донбассу и взаимодействие с общественными палатами ДНР и ЛНР, помощь военнослужащим и их семьям, общественная экспертиза законопроектов и общественный контроль на выборах разного уровня, работа общественных наблюдательных комиссий по защите прав человека в местах принудительного содержания.

Председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению ОП РФ А. Н. Максимов отметил необходимость совершенствования законодательства и выработки единых подходов к развитию муниципальных общественных палат. Он презентовал Доклад об их развитии в РФ.

Выступление председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ С. И. Рыбальченко вызвало острый обмен мнениями. Было решено направить все силы региональных палат на решение этих важных задач!

А. В. Воронцов, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ остановился на задаче формирования новых составов региональных ОНК.

Итоговый форум Общественной палаты РФ «Сообщество»

2-3 ноября 2022 года в Москве прошёл итоговый форум Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество». Основная тема форума — «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!».

В мероприятии приняли участие представители НКО, представители Общественных палат РФ, гражданские активисты, журналисты, волонтёры, предприниматели и чиновники регионального и федерального уровня.

Представители Общественной палаты Республики Ингушетия в составе председателя Общественной палаты Лейлы Амерхановой, заместителя председателя палаты Хамзата Арапиева и председателя комиссии по культуре, образованию и науке Мусы Мартазанова также приняли участие в итоговом форуме.

В рамках двухдневной программы форума прошли пленарные заседания, дискуссии, экспертные ток-шоу, а также презентации общественных и гуманитарных проектов. Все события объединены общими тематическими треками: «Общественная консолидация», «Милосердие и сострадание» «Суверенитет», «Свобода», «Созидание», «Справедливость», «Народное единство», «Университет ОП РФ».

В первый день форума прошли презентации рейтинга «Регион-НКО» за 2022 год, проектов «Зоодруг», «Здравствуй, мама», «Дорожные ловушки», «Общественное наблюдение за голосованием» и монографии Максима Григорьева «История Украины», церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее».

Кроме того, состоялись круглые столы и проектные сессии, на которых обсуждали механизмы сотрудничества фонда «Круг добра» и НКО, освещение СВО, борьбу с фейками, поддержку семей защитников Отечества, развитие НКО на местном уровне, взаимоотношения пациентов и медицинских работников на современном этапе.

Во второй день форума прошли подписания соглашений о сотрудничестве между общественными палатами Забайкальского края, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, соглашения о взаимодействии по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Профессиональные няни — детям», дебаты «Общественные поправки в ПДД».

Завершился форум торжественной церемонией награждения премии «Своих не бросаем». Ее лауреатом стала общественная палата ДНР.

Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Традиционно в течение года форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой РФ в различных федеральных округах страны.

Целью форумов является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик. Каждый из форумов «Сообщество» посвящен отдельной актуальной социальной проблеме федерального масштаба, рассматриваемой с точки зрения региональной специфики.

Совместные мероприятия с Общественной Палатой Российской Федерации

Обучающий семинар для кандидатов в новый состав ОНК

15 ноября 2022 года в Общественной палате Республики Ингушетия прошёл обучающий семинар для кандидатов в новый состав общественной наблюдательной комиссии Республики Ингушетия. Модератором выступил председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Воронцов Александр Васильевич.

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Республики Ингушетия, кандидаты в новый состав общественной наблюдательной комиссии Республики Ингушетия, действующие члены республиканской ОНК и представители органов государственной власти Республики Ингушетия.

На семинаре были рассмотрены вопросы организации и деятельности ОНК субъектов РФ, основные требования к кандидатам и общественным объединениям при выдвижении кандидатов в состав ОНК, взаимодействие ОНК с общественными палатами, органами государственной власти субъектов РФ и Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, основные цели и задачи ОНК.

Председатель Общественной палаты Республики Ингушетия Ляйла Амерханова выразила надежду, что новый состав ОНК Республики Ингушетия, который формируется на трехлетний срок будет качественно и должным образом осуществлять общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, а также оказывать им необходимое содействие, в том числе по созданию условий для их адаптации к жизни в обществе.

Александр Воронцов также акцентировал свое внимание о необходимости создания условий материально-технического и финансового обеспечения деятельности ОНК в субъектах России, в связи с чем проинформировал участников семинара о подготовке соответствующих поправок в действующее федеральное законодательство в части реализации указанных мер поддержки членов ОНК.

Общественный контроль

Мониторинг роста цен

31 марта 2022 года Общественная палата Республике Ингушетия с участием представителей Управления федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия и Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия обсудили сложившуюся ситуацию на рынке потребительских цен в Республике Ингушетия и мер поддержки предпринимателей и товаропроизводителей.

Участники встречи сошлись во мнении о причинах повышения цен на товары повседневного спроса, в первую очередь на продукты питания, отсутствием должного механизма государственного регулирования цен, отсутствием товаров собственного производства и реализацией товаров, закупаемых за пределами Республики Ингушетия.

Участники встречи определили, что должным механизмом сдерживания и регулирования цен, послужило бы создание во всех муниципальных образованиях районов и городов так называемых оптово-распределительных центров, а также реализацией части своей продукции на территории республики крупными товаропроизводителями, осуществляющих деятельность на территории Республики Ингушетия.

Участники встречи по итогам обсуждения высказались об обращении в соответствующие органы государственной власти с предложением о рассмотрении возможности реализации указанных мероприятий.

Общественная палата направила свои предложения и рекомендации в Правительство Республики Ингушетия.

Мониторинг образовательных учреждений

24 ноября 2022 года Общественная палата Республики Ингушетия провела встречу членов рабочей группы по общественному контролю с представителями Министерства образования и науки Республики Ингушетия, на которой обсуждались итоги общественного мониторинга образовательных учреждений по обеспеченности школьников учебными материалами, качественным горячим питанием, состоянием спортзалов и библиотек.

В обсуждении принял участие представитель Управления внутренней политики Администрации Главы и Правительства Заурбек Латыров.

Председатель Общественной палаты Ляйла Амерханова, председатель комиссии по культуре, образованию и науке Муса Мартазанов и другие члены рабочей группы поставили в известность работников Минобразования Ингушетии, курирующих соответствующие направления образовательной деятельности о замечаниях и недостатках, выявленных в ходе мониторинга.

Вместе с тем, члены рабочей группы отметили, что в целом во всех школах, которые посетили члены Общественной палаты Республики Ингушетия на должном уровне организовано качественное горячее питание для школьников 1-4 классов, практически везде школьники обеспечены необходимыми учебниками, в хорошем состоянии находятся спортзалы и библиотеки.

Представители Минобразования Ингушетии дали свою оценку по замечаниям и недостаткам, выявленных в ходе мониторинга и заверили, что ближайшее время примут необходимые меры для их устранения. Общественная палата намерена и дальше мониторить указанные вопросы с обязательным посещением всех образовательных учреждений.

Предложения Общественной палаты региона, которые обозначены в итоговом документе по результатам общественного мониторинга в установленном порядке направлены в органы государственной власти для рассмотрения.

Общественное обсуждение на тему: «Осенний призыв. Задачи и проблемы».

14 декабря 2022 года в Общественной палате Республики Ингушетия прошло общественное обсуждение на тему: «Осенний призыв. Задачи и проблемы».

В обсуждении приняли участие представители Администрации Главы Республики Ингушетия, Военного комиссариата, Миннаца Ингушетии, общественных организаций ветеранов боевых действий и воинов — интернационалистов, а также учащиеся школ и члены организации «Юнармия».

Участники мероприятия обсудили вопросы проведения в республике кампании по осеннему призыву, призвали уделять больше внимания военной подготовке юношей призывного возраста, прививать молодёжи интерес к военной службе, соответственно вводить в образовательных учреждениях уроки НВП и военной истории и воспитывать в школьниках дух патриотизма.

По мнению участников, необходимо разработать так называемую идеологическую программу воспитания молодёжи.