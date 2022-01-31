После государственного переворота в 1917 году в Санкт-Петербурге революция докатилась до южных окраин страны. Северный Кавказ стал горячей точкой на карте России, где развернулись кровавые события, определяющие непримиримое противостояние «красных» и «белых» за будущее России.

В конце 1918 года из остатков царской армии бывшая военная верхушка создала Добровольческую армию, которую возглавил генерал А. И. Деникин. Осенью 1919 года войскам под командованием генерала осталось сделать всего лишь шаг, чтобы окончательно разгромить Красную армию и захватить Москву. Но это была иллюзия. Армия потерпела полное поражение. И, судя по всему, это не была неудача опытного генерала Деникина, это стало закономерным фактом ряда вполне объективных причин.

Так, в конце января 1919 года, после успешных боёв, Добровольческая армия двинулась на Западную Ингушетию и ее исторический центр — Владикавказ. Тем временем штаб Терской республики, вместе с председателем Совета обороны С. Орджоникидзе и командующим обороной Н. Гикало был эвакуирован в селение Базоркино (ныне Чермен).

Уже 2 февраля Деникин предъявил жителям селения Долаково ультиматум, содержавший требования о разоружении и пропуске их частей через территорию села.

В бывшем имении графа Уварова в селении Базоркино 4 февраля состоялся съезд ингушского народа, на котором собралось десять тысяч вооруженных ингушей. Обсуждение было горячим и порой переходило в острые разногласия. Пробольшевистскую фракцию отстаивали революционеры А. Албогачиев, Г. Ахриев, Х. Орцханов и И. Зязиков. Они выступали за сопротивление армии Деникина. А фракция из числа умеренных предлагала не вмешиваться и пропустить войска через ингушскую территорию, ибо сопротивление — это неминуемая гибель, так как силы были неравные. С одной стороны — до зубов вооружённая, хорошо подготовленная армия, с другой — простые горцы, но готовые умереть за свою землю.

Как видим, ингушское общество, как это многие годы трактовала советская историография, не было полностью большевизированным. Но, тем не менее, было принято решение оказать войскам Деникина сопротивление. Ингушский народ всецело поддержал новую власть. Здесь, на съезде, была провозглашена Терская автономная республика и избран комитет обороны из одиннадцати человек, куда вошли А. Горчханов, Ю. Албогачиев, И. Зязиков, М. Саутиев, А. Гойгов, Х. Орцханов и др.

В Добровольческую армию Деникина входили пять пехотных, шесть конных дивизий, две отдельные конные и четыре пластунские бригады, армейская группа артиллерии, запасные и технические части, гарнизоны в городах и станицах. В общей сложности группировка насчитывала сорок тысяч штыков и сабель при 193 орудиях, 621 пулемёта, 8 бронеавтомобилях, 7 бронепоездах и 29 самолётах. Сила превосходила в разы ингушских ополченцев.

Долаковским ополченцам Деникин предъявил ультиматум, но при этом талантливый генерал не учёл нрав и характер горцев, их мировоззрение и психологию, их преданность родным очагам, а это значило, что они будут стоять насмерть. В ультиматуме, помимо беспрепятственного прохождения через село, содержались и такого рода подпункты, как «восстановление разрушенных за период революции станиц казаков и уплата всех убытков, причиненных им; выдача всех служащих в Красной армии и советских учреждениях; формирование двух конных полков (шестисотенного состава) и двух конных восьмиорудийных батарей для борьбы с большевиками».

Из свидетельства очевидцев, генерал дал ингушам два часа на размышление. Гирей Эльмурзиевич Дахкильгов, первый председатель Долаковского ревкома, обвел глазами односельчан. «Не бывать этому! Ингуши никогда не были предателями. Пусть передаст своему генералу, что мы будем воевать до последнего человека!» Офицер развернул коня и поскакал в сторону осетинского селения Зилги, где находился деникинский штаб белых.

Сражение началось 8 февраля. Горцы тщательно готовились к отражению врага, хотя прекрасно понимали, что силы далеко неравные. «Защитники села поднялись в контратаку, — вспоминали очевидцы этих событий. — Яростные крики смешались со стонами раненых. Заснеженная земля покрылась телами и алыми пятнами крови».

Шло яростное сражение. Атака за атакой. То наступали белые, то снова их отбрасывали защитники села. Рядом с мужьями и сыновьями, подбирая раненых, подвозя провизию, сражались совсем ещё юные мальчишки, сёстры, матери и жёны.

Противник был хорошо вооружён, по селу беспрерывно вёлся ураганный артиллерийский огонь, горели дома, с ревом метался скот. Силы горцев были на исходе, но защитники Долаково стояли насмерть. Когда кончились патроны, в ход шли кинжалы. На восьмой день боев отборные части Добровольческой армии смогли сломить сопротивление, и поредевшие отряды защитников Долаково вынуждены были отступить.

Но Долаковское сражение стало дорогой ценой для деникинцев. Они лишились почти целой дивизии накануне решающего броска на Москву. И для ингушей эта битва стала трагической страницей в истории. Десять тысяч ингушей из семидесяти тысяч общего населения остались зарубленными и застреленными. Тринадцать ингушских сёл были сожжены дотла.

Как закономерный результат, к лету 1919 г. возросла партизанская активность, параллельно росла и карательная активность деникинцев. Теснимые с фронта Красной армией и подвергающиеся непрерывным ударам партизан, позиции белых слабели с каждым часом. Ингуши впоследствии оказали решающую роль на исход политической судьбы на Северном Кавказе. Но цена за преданность? Об этом многим защитникам не суждено было узнать.

В честь памяти защитников Долаково на поле сражения в феврале 1938 года открыли обелиск с надписью: «Вечная память сынам народа, погибшим в селе Долаково в боях с белогвардейцами». Подвиг героев запечатлён и в народной памяти, в рассказах и песнях.

Позже генерал запишет в своих мемуарах: «Триста всадников, вооруженных в большинстве своем ружьями и кинжалами, против сильной дивизии, снабженной новейшей техникой — казалось, на первый взгляд, что дивизия не оставит и следа от этих дикарей. Но, увы!» А генерал Ляхов дополнит: «Сопротивление ингушей упорное и прямо-таки непонятное. При четырех пулях, четвертую противник пускает в висок».