«Между калмыцким и ингушским народами много общего, — говорит он. — Достаточно для скрепления братских уз и того факта, что наши отцы вместе испытали суровые дни депортации в годы сталинского произвола».

Дружба с ингушами подвигла Дольгана Николаевича взять с собой в дальнее путешествие на Северный полюс вместе с калмыцким флагом и ингушский. Он с гордостью поднял его на самой северной точке планеты и потом написал на своей странице в «Инстаграм»: «Великое счастье, когда рядом живут близкие по духу друзья! С братьями-ингушами мы живём столетиями, нас объединяет история, трудности, которые перенесли наши народы. Мы глубоко уважаем друг друга. Мы, калмыки и ингуши, идём рядом. Я, первый калмык на Северном полюсе, взял с собой драгоценность братского народа — национальный флаг. Здесь, на макушке Земли, я был с настоящими братьями, и это согревало мне сердце. Мы были, есть и будем вместе!!! Теперь и флаг Ингушетии на вершине планеты!!! Ура!!! Ура!!! Ура!!!».

Мы ранее писали на страницах нашей газеты, что один из достойнейших представителей Калмыкии, знаменитый доктор, кандидат медицинских наук Дольган Николаевич Лиджиев поднял ингушский флаг на Северном полюсе.

Это первый монголоязычный представитель, который покорил Северный полюс. Он был в составе экспедиции известного путешественника Федора Конюхова. Целью похода для доктора Лиджиева стало не только покорение одного из полюсов, но и получение новых знаний в области медицины, желание узнать, как будет реагировать организм при воздействии на биологически активные точки и зоны на Северном полюсе.

«Подвигло меня на это путешествие изучение иглорефлексотерапии, — говорит доктор. — В восточной медицине каждый часовой промежуток имеет канал энергии, отвечающий за тот или иной орган, а Северный полюс практически не имеет часового пояса и, соответственно, меняет концепцию каналов. Это точка соприкосновения всех меридианов, где не меняются каналы. Я проводил некоторые эксперименты и исследования того, как человеческий организм будет реагировать по продвижению к Северному полюсу. Ставил себе иголки, наблюдал за температурой тела и фиксировал изменения».

Дольган Николаевич Лиджиев родился в городе Элисте Республики Калмыкия в 1961 году. В 1979 году он окончил школу. В 1985 году — Горьковский медицинский институт имени С. М. Кирова. Медицинскую практику начал в 1983 году и с тех пор занимается рефлексотерапией.

Первым учителем доктора Лиджиева был один из основоположников рефлексотерапии в Советском Союзе Вадим Габриэлевич Вогралик — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный академик ЕА АМН, заслуженный профессор НГМА. Он увидел определённые способности в молодом врачевателе и практически заставил его заниматься иглотерапией.

Так, после окончания медицинского института Дольган Николаевич стал набираться опыта. Он ездил по Калмыкии, монастырям и деревням, собирая народные калмыцкие рецепты. Послеразвала Союза появилась возможность углубить свои знания, пройти обучение в буддийских монастырях. Был в Монголии, Китае, Южной Корее, Индии, в тибетском тантрическом монастыре Гьюто, который специализируется на тантрических ритуалах.

В 2000 году доктор Лиджиев защитил кандидатскую диссертацию. В 2010 году по приглашению индусов он был посвящён в гуру (духовный наставник, учитель) в Индии. В 2011 году был приглашен на аудиенцию к его святейшеству Далай-ламе XIV и получил от него благословение.

Дольган Николаевич занимается восточными практиками достаточно длительное время. К нему обращаются за лечением пациенты из США, Китая, Канады, Индии и стран Европы. Дольган Николаевич был в составе врачей сборной России на Паралимпийских играх, которые проходили в Лондоне. Сам он активно занимается такими видами спорта, как горные лыжи, дайвинг, сноубординг, флайборд, вейкборд, треккинг, практическая стрельба, полёты в аэротрубе, снимается в свободное время в фильмах и сериалах.

Но основа его деятельности — это врачевание по восточной методике. Он создал реабилитационные восстановительные центры на Тянь-Шане, Алтае, Байкале и сейчас готовится к открытию центра в Калмыкии.

Мы рады вам сообщить, что по многочисленным просьбам Дольган Николаевич будет принимать в Ингушетии с 1 по 13 ноября больных с проблемами опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистыми и аутоиммунными заболеваниями, в том числе, страдающих аллергией.

Справки по телефону 8-968-012-66-22.