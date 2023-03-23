Арендная каторга
Долгая дорога к справедливости фермера Исропила Кодзоева
Знаете, что самое страшное в жизни? Нет, не то что ее венчает смерть: эту неизбежность, как поется в песне, надо благодарно принимать. Страшно осознавать, что прожив достаточно лет, ты приходишь к мысли о бесполезности мирской суеты, всего того, что тебе долгое время казалось важным и ценным. Что зло неистребимо, как бы нам в сказках ни доказывали обратное, что люди реально делятся на тьму энергетических вампиров, караулящих малочисленную дружину «доноров». Что нет на этом бренном свете ни благодарности, ни справедливости. Скажете, опять, мол, со своим упадничеством нагоняет муть? Может быть...
Ну вот спрашивается: на кой ляд мы продолжаем душить малый бизнес, не даем ему продохнуть, встать на ноги? Говоря «мы», я имею в виду и власть, и бессловесную общественность, и каждого в отдельности. Уж сколько говорено-переговорено о необходимости всесторонней господдержки этого сектора экономики, сколько умных законов наштамповано в поддержку трудяг, тех же, скажем, работников сельского хозяйства, обеспечивающих пресловутую продовольственную безопасность...
Окончив на отлично в середине «лихих» 90-х Назрановский аграрный техникум, Исропил Кодзоев устроился в родной кантышевский совхоз ветеринарным фельдшером. Он любил ухаживать за домашними животными и вскоре решил организовать свое хозяйство. Всё началось с покупки буренки и нескольких телят. Постепенно вошел во вкус, в 2013 году учредил свое КХФ, арендовал землю под посевы и выпас скота.
Но с понятием «аренда» в Ингушетии ассоциируются самые негативные эмоции. Помню, несколько лет назад я рассказывал про двоих предприимчивых парней, арендовавших убогое помещение, которое они привели в порядок, потратив солидную сумму. Хозяин лачуги — внешне весь такой богобоязненный — уговорил их не подписывать договор по арендной плате, а положиться на его слово «по шариату». Но, увидев, как у ребят всё ладится, без зазрения совести потребовал поднять цену. Слушая печальный рассказ про сегодняшние мытарства Исропила, я почему-то вспомнил о них.
Пять раз (вы не ослышались!) за десять лет он кочевал с места на место вместе со своим «живым» хозяйством, гонимый ненасытными арендодателями. И никто, даже правоохранители после обращения к ним, за него не заступился. И плевать кому-то было, что скот окажется на улице, под открытым небом, на всякие там письменные договоренности, документы, которые фермер вёл дотошно, да так, что комар носа не подточит.
А кто ж, спросите, хозяин этих сельхозземель? Исропил, конечно, попытался мне объяснить. Но, поверьте, не каждый ум способен вникнуть в эти мутные схемы. Сначала они вроде бы принадлежали Назрановскому району, потом местному ГУП (про ущербность этих ГУП еще 15 лет назад специалисты твердили), затем региональному Минимуществу. Или в обратном порядке — запамятовал. Понял лишь, что мужику, желающему работать на земле, не дают продохнуть, гнобят его почем зря.
— Ставить основательно мне палки в колеса начали уже после визита в моё хозяйство три года назад Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, — рассказывает Исропил. — Он тогда с восторгом отозвался о КХФ, поручил ответственным лицам всесторонне помогать мне. Вышло всё равно наоборот. Кто-то, наверное, подумал, что я здесь могу закрепиться. И началось! На меня начали подавать в суды за какие-то якобы нарушения при оформлении земельных участков, потянулись долгие слушания в кассационных, апелляционных, арбитражных судах, поездки в Краснодар, Ессентуки и т. д. За мою практику поменялось 9 министров сельского хозяйства и 16 директоров ГУП Кантышево.
Когда мне дали участок в 100 га под выпас скота, его собственником был Назрановский район. В 2011 году я получил в аренду 200 га под посевы, заготовку кормов для скота. В 2018 году мне сообщили, что нужно переоформлять договор аренды с Минимуществом, пошел туда и с ними мучился. И вот, когда срок аренды подошел к концу, в октябре прошлого года на меня подали в суд, мол, обнаружены нарушения в документах, дескать, я не подал объявление в местную газету. Я же доказал, что публикация была, но на правительственном сайте, и иск отозвали.
Потом сказали, что я без ведома ГУП получил землю. Но и здесь я доказал свою правоту, показав подпись тогдашнего директора. Хотя и не должен был оправдываться, потому что собственником в то время являлся район, а ГУП тогда не имел к участку никакого отношения. Прошел наш арбитражный суд, апелляционный в Ессентуках, в обоих судах выиграл дело, республиканская прокуратура поддержала, потребовав прекратить меня третировать.
Сегодня, вся моя деятельность — это сплошная борьба и судебные тяжбы, беготня из одного чиновничьего кабинета в другой, из инстанции в инстанцию. Куда только ни обращался с просьбой защитить меня, вплоть до Кремля. Все на словах вроде сочувствуют, знают, что я прав в своих требованиях. Единственное — сил остается всё меньше и меньше. Иногда хочется махнуть рукой на всё, пустить под нож всех своих буренок и барашек (у Исропила до 300 голов КРС и порядка 1000 овец).
Сейчас эти земли переданы Минсельхозу. А ведь я их облагородил, задисковал косогоры, посеял там многолетние травы. На меня даже натравливали односельчан, дескать, я застолбил их участки для сенокоса, выданные в стародавние времена. Они приходили и скашивали сено, которое я с трудом выращивал. Мои призывы к совести, мол, вы ж у скота корм отнимаете, не возымели действия.
В данный момент суд отложили, дата процесса не назначена, дело вернули из кассационного суда в Краснодаре в наш арбитражный суд. Опять там увидели какое-то нарушение: мол, два кадастровых номера стоят на один участок. Хотел выяснить в Росреестре, почему так случилось. Бесполезно: ни в какую не дают объяснение, говорят — тайна. Хотя такая информация должна быть доступна через интернет любому интересующемуся. Решил всё-таки пока не сдаваться и добиваться справедливости. Знаю, что дорога к ней будет долгой.