Ну вот спрашивается: на кой ляд мы продолжаем душить малый бизнес, не даем ему продохнуть, встать на ноги? Говоря «мы», я имею в виду и власть, и бессловесную общественность, и каждого в отдельности. Уж сколько говорено-переговорено о необходимости всесторонней господдержки этого сектора экономики, сколько умных законов наштамповано в поддержку трудяг, тех же, скажем, работников сельского хозяйства, обеспечивающих пресловутую продовольственную безопасность...

Окончив на отлично в середине «лихих» 90-х Назрановский аграрный техникум, Исропил Кодзоев устроился в родной кантышевский совхоз ветеринарным фельдшером. Он любил ухаживать за домашними животными и вскоре решил организовать свое хозяйство. Всё началось с покупки буренки и нескольких телят. Постепенно вошел во вкус, в 2013 году учредил свое КХФ, арендовал землю под посевы и выпас скота.

Но с понятием «аренда» в Ингушетии ассоциируются самые негативные эмоции. Помню, несколько лет назад я рассказывал про двоих предприимчивых парней, арендовавших убогое помещение, которое они привели в порядок, потратив солидную сумму. Хозяин лачуги — внешне весь такой богобоязненный — уговорил их не подписывать договор по арендной плате, а положиться на его слово «по шариату». Но, увидев, как у ребят всё ладится, без зазрения совести потребовал поднять цену. Слушая печальный рассказ про сегодняшние мытарства Исропила, я почему-то вспомнил о них.

Пять раз (вы не ослышались!) за десять лет он кочевал с места на место вместе со своим «живым» хозяйством, гонимый ненасытными арендодателями. И никто, даже правоохранители после обращения к ним, за него не заступился. И плевать кому-то было, что скот окажется на улице, под открытым небом, на всякие там письменные договоренности, документы, которые фермер вёл дотошно, да так, что комар носа не подточит.

А кто ж, спросите, хозяин этих сельхозземель? Исропил, конечно, попытался мне объяснить. Но, поверьте, не каждый ум способен вникнуть в эти мутные схемы. Сначала они вроде бы принадлежали Назрановскому району, потом местному ГУП (про ущербность этих ГУП еще 15 лет назад специалисты твердили), затем региональному Минимуществу. Или в обратном порядке — запамятовал. Понял лишь, что мужику, желающему работать на земле, не дают продохнуть, гнобят его почем зря.

— Ставить основательно мне палки в колеса начали уже после визита в моё хозяйство три года назад Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, — рассказывает Исропил. — Он тогда с восторгом отозвался о КХФ, поручил ответственным лицам всесторонне помогать мне. Вышло всё равно наоборот. Кто-то, наверное, подумал, что я здесь могу закрепиться. И началось! На меня начали подавать в суды за какие-то якобы нарушения при оформлении земельных участков, потянулись долгие слушания в кассационных, апелляционных, арбитражных судах, поездки в Краснодар, Ессентуки и т. д. За мою практику поменялось 9 министров сельского хозяйства и 16 директоров ГУП Кантышево.

Когда мне дали участок в 100 га под выпас скота, его собственником был Назрановский район. В 2011 году я получил в аренду 200 га под посевы, заготовку кормов для скота. В 2018 году мне сообщили, что нужно переоформлять договор аренды с Минимуществом, пошел туда и с ними мучился. И вот, когда срок аренды подошел к концу, в октябре прошлого года на меня подали в суд, мол, обнаружены нарушения в документах, дескать, я не подал объявление в местную газету. Я же доказал, что публикация была, но на правительственном сайте, и иск отозвали.

Потом сказали, что я без ведома ГУП получил землю. Но и здесь я доказал свою правоту, показав подпись тогдашнего директора. Хотя и не должен был оправдываться, потому что собственником в то время являлся район, а ГУП тогда не имел к участку никакого отношения. Прошел наш арбитражный суд, апелляционный в Ессентуках, в обоих судах выиграл дело, республиканская прокуратура поддержала, потребовав прекратить меня третировать.

Сегодня, вся моя деятельность — это сплошная борьба и судебные тяжбы, беготня из одного чиновничьего кабинета в другой, из инстанции в инстанцию. Куда только ни обращался с просьбой защитить меня, вплоть до Кремля. Все на словах вроде сочувствуют, знают, что я прав в своих требованиях. Единственное — сил остается всё меньше и меньше. Иногда хочется махнуть рукой на всё, пустить под нож всех своих буренок и барашек (у Исропила до 300 голов КРС и порядка 1000 овец).

Сейчас эти земли переданы Минсельхозу. А ведь я их облагородил, задисковал косогоры, посеял там многолетние травы. На меня даже натравливали односельчан, дескать, я застолбил их участки для сенокоса, выданные в стародавние времена. Они приходили и скашивали сено, которое я с трудом выращивал. Мои призывы к совести, мол, вы ж у скота корм отнимаете, не возымели действия.

В данный момент суд отложили, дата процесса не назначена, дело вернули из кассационного суда в Краснодаре в наш арбитражный суд. Опять там увидели какое-то нарушение: мол, два кадастровых номера стоят на один участок. Хотел выяснить в Росреестре, почему так случилось. Бесполезно: ни в какую не дают объяснение, говорят — тайна. Хотя такая информация должна быть доступна через интернет любому интересующемуся. Решил всё-таки пока не сдаваться и добиваться справедливости. Знаю, что дорога к ней будет долгой.