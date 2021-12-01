— Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, — рассказал собеседник. — В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства. В случае, если величина прожиточного минимума в регионе (в Ингушетии в 2022 году она составит 12 244 рубля для трудоспособного населения) проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России (в следующем году это будет 13 793 рубля), то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится (трудоспособное население, пенсионеры или дети). Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.

Главный судебный пристав республики пояснил, что в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. ФССП России обращает внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.

— На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения, — добавил он. — Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум. С начала следующего года заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал Госуслуги.

Напомним, что указанные изменения введены Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».