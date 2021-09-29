Ее песни знают и любят
Дому народного творчества Ингушетии присвоят имя заслуженной артистки РФ Раи Евлоевой
Республиканский Дом народного творчества будет носить имя заслуженной артистки Российской Федерации Раи Евлоевой. Такое решение принято во время заседания межведомственной топонимической комиссии под руководством вице-премьера Марьям Амриевой.
Как отметил заместитель министра культуры Рустам Таркоев, вся сознательная жизнь Евлоевой была посвящена служению искусству и широкой пропаганде национального песенного, музыкального и хореографического творчества ингушского народа.
Советская и российская ингушская гармонистка, певица, автор более 200 песен и хореограф-постановщик национальных танцев — с ее именем связана целая эпоха в развитии ингушской музыкальной и хореографической культуры.
«Во многом благодаря Рае Евлоевой большинство забытых старинных ингушских песен и мелодий получили второе рождение, ее песни знают и любят как представители старшего поколения, так и молодежь», — подчеркнул замминистра.
Он также добавил, что народная артистка стояла у истоков создания таких хореографических ансамблей, как «Асса» и «Эрзи», долгие годы работала концертмейстером главного танцевального коллектива Чечено-Ингушской Республики — ансамбля «Вайнах», создала и стала руководителем Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магас», хореографического ансамбля «Кавказ», ансамбля гармонисток «Сатта».
Амриева поддержала инициативу. Комиссия приняла единогласное решение о присвоении республиканскому Дому народного творчества в городе Назрани имени заслуженной артистки страны.
«Рая Евлоева внесла бесценный вклад в развитие национального искусства и провела очень объемную и плодотворную работу, за что и отмечена множеством высоких государственных наград. Она создала целый ряд замечательных, разных по жанру и направлениям произведений. И, конечно, ее имя навсегда останется в нашей исторической памяти», — отметила вице-премьер.
Рая Ахметовна Евлоева — народная артистка ЧИАССР (1988 г.), заслуженный работник культуры СОАССР (1983 г.), народная артистка РИ (1996 г.), заслуженная артистка РФ (2004 г.), лауреат 6-й Артиады народов России в номинации «Хореография. Лига мастеров. Гильдия профессионалов» (за уникальное исполнительское мастерство и личный творческий вклад в развитие хореографического искусства). Раи Евлоевой не стало в 2015 году.