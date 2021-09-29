Как отметил заместитель министра культуры Рустам Таркоев, вся сознательная жизнь Евлоевой была посвящена служению искусству и широкой пропаганде национального песенного, музыкального и хореографического творчества ингушского народа.

Советская и российская ингушская гармонистка, певица, автор более 200 песен и хореограф-постановщик национальных танцев — с ее именем связана целая эпоха в развитии ингушской музыкальной и хореографической культуры.

«Во многом благодаря Рае Евлоевой большинство забытых старинных ингушских песен и мелодий получили второе рождение, ее песни знают и любят как представители старшего поколения, так и молодежь», — подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что народная артистка стояла у истоков создания таких хореографических ансамблей, как «Асса» и «Эрзи», долгие годы работала концертмейстером главного танцевального коллектива Чечено-Ингушской Республики — ансамбля «Вайнах», создала и стала руководителем Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магас», хореографического ансамбля «Кавказ», ансамбля гармонисток «Сатта».

Амриева поддержала инициативу. Комиссия приняла единогласное решение о присвоении республиканскому Дому народного творчества в городе Назрани имени заслуженной артистки страны.

«Рая Евлоева внесла бесценный вклад в развитие национального искусства и провела очень объемную и плодотворную работу, за что и отмечена множеством высоких государственных наград. Она создала целый ряд замечательных, разных по жанру и направлениям произведений. И, конечно, ее имя навсегда останется в нашей исторической памяти», — отметила вице-премьер.

Рая Ахметовна Евлоева — народная артистка ЧИАССР (1988 г.), заслуженный работник культуры СОАССР (1983 г.), народная артистка РИ (1996 г.), заслуженная артистка РФ (2004 г.), лауреат 6-й Артиады народов России в номинации «Хореография. Лига мастеров. Гильдия профессионалов» (за уникальное исполнительское мастерство и личный творческий вклад в развитие хореографического искусства). Раи Евлоевой не стало в 2015 году.