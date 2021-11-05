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Дорожники республики намерены отремонтировать шесть улиц в Назрани

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» ГУ"Ингушавтодор" планирует провести в Назрани ремонт шести улиц. Это
улицы Чеченская, Дагестанская, Победы, Школьная, Аушева и Мальсаговых.

По словам главы Назрани Урусхана Евлоева, состояние одной из самых оживленныхмагистралей города — улицы Чеченской, давно вызывает беспокойство у местныхжителей.

— Эта улица, протяженностью 1300 метров, связывает город с межрегиональной автотрассой «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» посредством улицы Тангиева, — сказал он в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Кроме того, данная улица обеспечивает подъезд к Назрани от федеральной трассы «Кавказ», примыкая к улице Муталиева, и является началом улицы М. Шаймиева, связывающей Назрань и поселок Майский в Пригородном районе. В связи с этим ее реконструкция представляет для города и республики в целом особую значимость.

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