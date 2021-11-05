По словам главы Назрани Урусхана Евлоева, состояние одной из самых оживленныхмагистралей города — улицы Чеченской, давно вызывает беспокойство у местныхжителей.

— Эта улица, протяженностью 1300 метров, связывает город с межрегиональной автотрассой «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» посредством улицы Тангиева, — сказал он в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Кроме того, данная улица обеспечивает подъезд к Назрани от федеральной трассы «Кавказ», примыкая к улице Муталиева, и является началом улицы М. Шаймиева, связывающей Назрань и поселок Майский в Пригородном районе. В связи с этим ее реконструкция представляет для города и республики в целом особую значимость.