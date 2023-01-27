«В ходе заседания Фаттахов дал высокую оценку работе Минавтодора, в частности отметил улицу Сулейменова, где проходят инженерные работы по укладке водопроводных труб. Заместитель председателя правительства отметил, что подобные комплексные работы нужно проводить на всех дорогах, прежде чем проводить укладку асфальтобетонного покрытия», — сказал представитель ведомства.

По его словам, на коллегии был заслушан доклад министра автомобильных дорог республики Батыра Хаматханова о проделанной работе в 2022 году и задачах на 2023 год.

Руководителем дорожного ведомства было отмечено, что за прошедший год в нормативное состояние приведены участки автомобильных дорог общей протяжённостью 54 км.

Вместе с тем представитель Минфина Руслан Горбаков рассказал об использовании дорожного фонда, о поступивших средствах от акцизов на ГСМ, транспортного налога и субсидий.

Также выступил советник Главы республики Игорь Антонов, который акцентировал внимание на безопасности дорожного движения и привёл статистику по ДТП.

Отметил также важность проведения корректировки транспортного налога по республике.

Начальник управления организации проектной деятельности администрации Главы и правительства Бекхан Мальсагов подвел итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии, контрактации, рассказал о динамике реализации нацпроекта.

В свою очередь представитель Ингушского управления ФАС Рамзан Евлоев выступил с докладом о процедурах по системе закупок в отношении Минавтодора Ингушетии.

Подводя итоги коллегии, Фаттахов высказал слова благодарности коллективу Минавтодора, выразив уверенность, что дорожное ведомство и впредь будет занимать лидирующие позиции в реализации важных программ.

Напомним, в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии будет отремонтировано 28 км автодорог. В минувшем году за счет дорожного нацпроекта в нормативное состояние было приведено 17 км артерий.