Профилактика ДТП

Минутка безопасности

Дорожные полицейские Ингушетии рассказали учащимся о причинах ДТП

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Порядок в обществе начинается с порядка в головах индивидов, его формирующих. И начинать этот, скажем так, «процесс» необходимо с младых ногтей. Иначе никак. В смысле, порядка, о котором мечтают все, не достичь: получится у каждого свой «порядок». Или попросту говоря — кавардак. Эту простую истину осознают и дорожные полицейские Ингушетии. С этой целью они периодически обходят учебные заведения республики и выкраивают у преподавателей «минутку безопасности», рассказывая и внушая учащимся элементарные правила поведения на дорогах.

— В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники управления Госавтоинспекции республики совместно с коллегами из отдельного батальона ДПС МВД провели с учащимися школы № 5 города Назрани беседу, — рассказала газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД Зара Ужахова. — В ходе таких встреч, ставших традиционными и которые мы назвали «Минуткой безопасности», ребятишкам рассказывается о причинах страшных аварий на дорогах, главных ошибках водителей и пешеходов, приводящих к гибели людей, травмам, необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, обязательно использовать светоотражающие элементы и так далее. Хочется надеяться, что такое общение не напрасно, дети усвоят уроки, и на дорогах станет меньше несчастных случаев.

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