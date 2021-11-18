Порядок в обществе начинается с порядка в головах индивидов, его формирующих. И начинать этот, скажем так, «процесс» необходимо с младых ногтей. Иначе никак. В смысле, порядка, о котором мечтают все, не достичь: получится у каждого свой «порядок». Или попросту говоря — кавардак. Эту простую истину осознают и дорожные полицейские Ингушетии. С этой целью они периодически обходят учебные заведения республики и выкраивают у преподавателей «минутку безопасности», рассказывая и внушая учащимся элементарные правила поведения на дорогах.