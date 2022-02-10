— Цель данной акции — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, — рассказала газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения республиканской Госавтоинспекции капитан полиции Зара Ужахова. — Мероприятие проходило на одном из нерегулируемых пешеходных переходов на улице Муталиева.

Этот переход ежедневно пересекает большое количество пешеходов, поэтому сотрудники ГИБДД решили провести акцию именно в этом месте, чтобы привлечь внимание к необходимости снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу. Также в ходе проведения акции дорожные полицейские провели профилактическую беседу с учениками школы.

Ужахова вновь обратилась к пешеходам с настоятельной просьбой беречь себя.

— Уважаемые пешеходы, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, — сказала собеседница. — Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги по пешеходному переходу убедитесь в безопасности движения. Будьте внимательны и осторожны!