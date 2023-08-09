Дорожный знак «Бахьа бел»

Даже дети знают, как выглядят некоторые дорожные знаки. Скажем, тот же «кирпич», означающий, что въезд запрещен. Или знак «Ремонтные работы», на котором изображен человек с лопатой (или предметом похожим на лопату). Но, даже маститый автолюбитель, едва ли вам скажет, что означает торчащая в асфальте лопата. Уже — без «человека», который, возможно, отошел куда-то. Или, вообще, провалился сквозь асфальт. Новый знак, появился на ул. Героев Бреста в Назрани. Думается — это что-то местное, специфическое. Дорожному знаку уже дали название — «Бахьа бел».