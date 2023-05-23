Достопримечательности Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону приятно как жить, так и путешествовать: здесь красиво, есть на что посмотреть. Отели Ростова-на-Дону радуют туристов своим сервисом — то есть, тут можно остановиться на несколько дней. Экскурсии бывают как однодневными, так и более длительными. Для получения более подробной информации стоит посетить соответствующие сайты и заказать услуги конкретных гидов (проверенных и с хорошими отзывами).

Что стоит посмотреть в этом городе

Во-первых, конечно, набережную реки Дон. Сама река, как говорится, легендарная: сюда приходят не только приезжие, но и сами ростовчане. Основное торжество — 19 сентября (день города). Если поездка выпадает на это время, то обязательно нужно сходить к набережной. Там устраивают народные гуляния, угощают национальными блюдами, можно посмотреть выступления творческих коллективов. Люди принимают участие в розыгрышах, поют песни. Но в принципе набережная всегда многолюдна. На ней много памятников — например, деду Щукарю, Дону-батюшке, Нахаленку.

Во-вторых, можно сходить в Донскую публичную библиотеку. Конечно, поход сюда нужно организовывать, но именно этим и занимаются гиды. Они заранее договариваются с сотрудниками библиотеки, чтобы те приняли туристов. Помимо старинных печатных изданий и архитектуры, тут можно посетить и выступления работников. Библиотека часто проводит мероприятия для читателей, организует для них научные конференции и фестивали.

В-третьих, многочисленные храмы и монастыри. В Ростове-на-Дону особая энергетика этих мест — словно из прошлого века. Например, Византийская греческая церковь (Благовещения) представляет собой пусть и новое здание, но полностью отдающее духом Византии. Впрочем, это уже новодел, ибо изначально церковь была выполнена в духе классицизма. В советские годы она была закрыта. А в 90-е ее начали восстанавливать.

Известнейшим ростовским монастырем является Свято-Иверская женская обитель. Она тоже восстанавливалась после долгих лет забвения. Изначально она была построена богатым купцом Ростова-на-Дону для дочери, пожелавшей стать монахиней. Сейчас здесь все отреставрировано: облагороженная территория, величественные купола храмов. Сестры-монахини занимаются благотворительностью, а также проводят экскурсии для паломников.

Иные достопримечательности Ростова-на-Дону

1. Мемориальный комплекс «Кумженская роща». Во время войны неподалеку отсюда шли долгие и кровопролитные бои. В память об этом здесь сначала находилась братская могила. Сейчас останки погибших перезахоронены, а на месте их гибели установлен монумент под названием «Штурм» и многочисленные гранитные плиты. На них написаны имена убитых воинов.

2. Театральная площадь. Тут расположен не только известный ростовский театр драмы имени Горького, но и мемориал «Освободители Ростова». Его построили в 80-х годах прошлого века.

3. Ботанический сад. Он находится при Южном федеральном университете. В нем хранятся самые разные растения, в том числе и редкие, привезенные из других городов. Здесь поистине уникальная флора, а само место станет раем для любителей цветов и садов. Сад открыт для посетителей ежедневно, поэтому сюда можно прийти, чтобы отвлечься от повседневности и погрузиться в особый мир.

4. Парк имени Горького. Он не зря назван центральным, поскольку расположен в самом центре Ростова-на-Дону. Причем нельзя сказать, что здесь шумно и многолюдно. Наоборот, в парке максимально отстраненная обстановка: фонтаны, кустарники, высаженные цветы, скульптуры. Все это настраивает на мечтательный лад. Тут хочется не веселиться, а созерцать, наблюдать.

5. Дельфинарий. Время его работы — с мая по август, следовательно, туристам необходимо рассчитывать на это перед поездкой в Ростов-на-Дону.