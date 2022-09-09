Плохое настроение, раздражительность, снижение работоспособности, боли в пояснице или шейном отделе позвоночника — результат дискомфорта во время сна. Поэтому со временем наступает момент, когда приходится задуматься о здоровье, на которое оказывает большое влияние полноценный отдых. Ведь если спать приходится на старом скрипящем матрасе, о глубоком сне можно смело забыть.

Но безвыходных ситуаций не бывает, и единственным верным решением будет покупка нового современного матраса в интернет-магазине OKmatras. Матрасы 160×200 см станут отличным приобретением для семейной пары, ведь они обеспечивают желаемый уровень комфорта и отличаются хорошей вместительностью.

ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ВЫБИРАТЬ ДВУСПАЛЬНЫЙ МАТРАС?

Современные матрасы отличаются множеством характеристик, каждая из которых влияет на получение ожидаемого эффекта. Например, чтобы купить хорошую перину размера 160×200 см, придется определиться с несколькими параметрами: степень жёсткости, вид наполнителя, высота модели, фирма-изготовитель и другими.

К наиболее важным можно отнести:

● Степень мягкости. Жёсткость перины следует выбирать в зависимости от возраста, наличия заболеваний позвоночника, рекомендаций ортопеда. Для детей, опорно-двигательный аппарат которых находится на стадии формирования, рекомендуются более упругие модели. Для молодых людей, у которых нет проблем со здоровьем, подойдут любые варианты матрасов, главное — они должны быть удобными, качественными. Людям старшего возраста отдавать предпочтение стоит мягким моделям.

● Конструктивные особенности. Наличие или отсутствие пружин также влияет на выбор модели. Пружинные варианты могут быть представлены зависимым или независимым блоком.

Первые отличаются невысокой стоимостью, однако не обеспечивают выраженные ортопедический эффект. Вторые — позволяют получить желаемый уровень комфорта, ведь они помогают принять правильное анатомическое положение. Беспружинные варианты включают наполнители искусственного или натурального происхождения. Это могут быть: холлофайбер, струттофайбер, пенополиуретан, пена Memory, кокосовая койра, латекс, овечья шерсть и другие варианты. Они отличаются отменными анатомическими свойствами, не вызывают аллергических реакций, экологичны, безопасны и долговечны.