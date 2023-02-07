Родители вспоминают, как маленький Джабраил замирал у телевизора, когда шла концертная программа Чечено-Ингушского государственного ансамбля «Вайнах» или Северо-Осетинского государственного ансамбля «Алан». Так уж вышло, что артисты этих двух коллективов стали его первыми учителями, а зрителями — родители и гости, перед которыми уже к пяти годам Джабраила ставили на стул, с которого он, спрыгивая, становился на носки и начинал лезгинку.

В Дом культуры г. Назрани Джабраил пришёл с отцом, который заведовал там хозяйственной частью. Услышав доносящиеся из актового зала звуки гармошки, барабанную дробь и азартный мальчишеский выкрик: «Асса!», он не удержался и зашёл, да так там и остался. Руководитель самодеятельного танцевального коллектива «Таргим» Абдулла Мухамедов после пары движений, продемонстрированных мальчиком с горящими глазами, увидел в нём настоящего самородка. Он был взят в коллектив. Так, с неполных шести лет началась его творческая деятельность.

Уже через пару недель Джабраил выступал на сцене. С ним же в паре танцевал его ровесник Адам Имагожев, который пришёл в ансамбль раньше и уже довольно успешно выступал на сцене. Теперь эта пара стала визитной карточкой ансамбля. Они всегда танцевали в паре и делали сольные куски под аплодисменты восторженных зрителей.

В составе Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Джабраил Резванович трудится в Государственном ансамбле народного танца «Ингушетия» со дня его основания.

— 19 мая — 30-летний юбилей образования ансамбля «Ингушетия», — рассказывает он. — Огромная заслуга в этом Раи Евлоевой, Абукара Шадыжева и Ахмеда Могушкова. Они ещё в 90-м подняли тему образования ингушского ансамбля, но удалось это сделать только в 1993 году при содействии первого президента РИ Руслана Аушева. Рая вместе с Абукаром обошли каждую семью, дети которых в недавнем прошлом танцевали в самодеятельных кружках. Они уговаривали родителей отпустить детей на сцену, убеждали в необходимости иметь ингушам свой государственный ансамбль. Так нас собралось человек 40, в среднем от 14 до 20 лет. И 19 мая мы подписали договор. Так начиналась история создания нашего ансамбля.

Презентация состоялась спустя чуть больше года. Зал Дома культуры города Назрани был переполнен. На концерте присутствовали первые лица республики.

Потом пошли гастроли. Наши выезды были сопряжены с разного рода трудностями, начиная от транспорта безо всяких удобств, без кондиционера, нормальных кресел. Но тем не менее мы получали массу положительных эмоций, ярко заявляя о себе и своей культуре, на какой бы площадке и в какой бы стране мы ни оказывались. Каждая поездка оставляла впечатления, но самые яркие были после Италии — на острове Сицилия, где мы гастролировали 40 дней. Итальянцы чем-то по темпераменту схожи с нами, встречали нас с восторгом. Особенно впечатлял их «Горский танец» и «Вайнахский эпос» — танец с кинжалами. Несколько раз вызывали на бис и аплодировали стоя. Незабываемой была поездка в Турцию. Нас встречали и потчевали как самых важных и почётных гостей. Много было наших земляков, уехавших в Турцию в разные годы миграции, начиная с конца XIX века.

Джабраил Богатырёв был солирующим почти во всех танцевальных композициях ансамбля, который объездил всю Россию и многие страны Европы и Азии, знакомя зрителей с хореографическим искусством ингушского народа. Здесь, в коллективе, он нашёл и спутницу жизни Зульфию Галаеву, тоже солистку ансамбля, с которой успешно выступал в парном танце. Сегодня она руководит женским составом ансамбля «Магас». В 2005 году на Северо-Кавказском конкурсе танцевальных пар имени Инала Кварчия супруги Богатырёвы получили Гран-при фестиваля и приз зрительских симпатий. В 2009 году заняли третье место на Всероссийском фестивале-конкурсе исполнителей сольного танца имени Махмуда Эсамбаева.

У Джабраила Богатырева огромное количество дипломов призера фестиваля как в сольном исполнении, так и в качестве солиста ансамбля. Нужно отметить, что несколько лет он был солирующим и в ансамбле «Эрзи» Государственной филармонии Ингушетии.

В его творческой копилке помимо почётных грамот от Народного собрания, министерств и ведомств РИ, есть медаль лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества (1985) и медаль лауреата второго Всесоюзного фестиваля народного творчества (1987). В 2018 году за многолетний вклад в развитии культуры Республики Ингушетия ему присвоена юбилейная медаль «25 лет Республике Ингушетия».

В 2002 г. Джабраилу было присвоено звание заслуженного артиста Республики Ингушетия, а в 2006 году — звание народного артиста РИ.

В 2013 году в Чеченской Республике он награждён знаком «За развитие культуры». Среди его ярких побед и диплом первого Панъевропейского фестивального марафона (2014).

Творческий потенциал артиста и его высокое профессиональное актёрское мастерство позволили Богатырёву заниматься педагогической деятельностью в Государственном колледже искусств РИ. Он руководил танцевальным кружком в политехническом колледже г. Назрани, который стал обладателем диплома Всероссийского фестиваля «Славянское содружество» (2008). Руководил образцовым хореографическим коллективом «Маленький джигит» в РЦТДиЮ, где за бескорыстную деятельность по охране прав детей, нуждающихся в социальной защите, был награжден грамотой министра образования Республики Ингушетия (2008).

С 2010 по 2014 год Джабраил работал художественным руководителем Государственного молодежного ансамбля «Малгобек». За эти годы ансамбль был награжден дипломом лауреата «Рождественская елка в Москве» (2011), дипломом лауреата ХVIII Российского детского фестиваля «Казачок» (2011), золотым кубком на ХI Международном фестивале детского и юношеского творчества «Созвездие Будапешта — юность, вдохновение, талант» (2012), дипломом Международного конкурса «Радуга талантов» в г. Брюссель (2013), а также получил благодарственное письмо посла РФ в Королевстве Бельгия за участие в Российско-европейском фестивале «Рандеву с Россией» (2013).

С 2014 года по настоящее время Богатырев работает главным балетмейстером детского хореографического ансамбля «Асса». Под его руководством ансамбль неоднократно занимал призовые места в республиканском конкурсе «Танец — язык мира», в международном фестивале-конкурсе «Танцевальное шоу Кавказа — танец Дружбы», во Всероссийском фестивале детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», посвященном 125-летию Российского пожарного общества и 90-летию Федерального государственного пожарного надзора, и т. д.

Где бы ни приходилось работать Джабраилу Богатырёву, своей первостепенной задачей он считает подготовку кадров для Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», где он сегодня является балетмейстером. Под его руководством сформировались профессиональные мастера танцев, солисты ансамбля, заслуженные артисты РИ Адам и Аза Плиевы, Милана Жанхотова, Ислам Досхоев, Исса Балкоев — выпускник Академии русского балета имени А. Вагановой, и многие другие.

Джабраил Богатырёв оказывал творческую поддержку ингушской и вайнахской диаспорам, проживающим в разных регионах России и зарубежья. Участвовал в фестивалях и конкурсах российского и международного уровней, в числе которых Дни Ингушетии в Свердловской области, Пензенском крае, Республике Мордовия, Казахстане, Абхазии, Республике Крым, Ираке, Израиле, Польше, Италии, Франции, Германии, Бельгии, Турции, Латвии и т. д. Он принимал участие в XXVII Всемирной летней универсиаде в Казани.

Можно смело сказать, что танцевальному искусству Джабраил Богатырёв посвятил всю свою жизнь, и свои планы на будущее он связывает только с ансамблем — воспитать для него достойную смену, а первостепенная задача, которая стоит перед ним сегодня, — это подготовка к юбилейному концерту.