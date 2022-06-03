Крепкая семья
«Единая Россия» выстраивает комплексную систему мер поддержки семей с детьми
Благодаря принятым и действующим по инициативе «Единой России» федеральным программам предусмотрен широкий перечень различных выплат и пособий семьям, заявил газете «Ингушетия» региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Ибрагим Гулиев.
«Это выплаты семьям при рождении ребенка, отпуск по уходу за ребенком для одного из членов семьи, налоговые льготы для семей с детьми, меры социальной поддержки многодетных семей, обеспечение условий для сочетания родительских и профессиональных обязанностей, материнский капитал и др.», — сказал Гулиев.
По мнению координатора партпроекта в Ингушетии, упомянутые меры показывают, что целью семейной политики современной России является поддержка материнства и детства, что должно обеспечить стимулирование рождаемости, повышение роли семьи в обществе, родительского авторитета и улучшение качества жизни.
Как сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального отделения ВПП, для оценки качества работы регионов по просемейному блоку народной программы партии будет запущен проект «Качество детства». В нём будут описаны все направления и формы защиты детей и семей с детьми, чтобы они четко представляли, как в той или иной территории развивается защита семьи и детства и решаются вопросы социальной политики в конкретном направлении, сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на приёме по вопросам материнства и детства 1 июня, который она провела вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым.
«Мы аккумулируем все данные, которые поступили к нам, на конкретные территории и в целом по России. Это анализ вопросов образования, медицины, детской семейной инфраструктуры, социальной защищенности, безопасности, доступности культурных, спортивных объектов для детей и т. д. Самое главное — понять, в чем причина успеха одного региона и какие методы оттуда взять», — отметила она.
Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия — приоритет народной программы «Единой России». Несмотря на введение санкций, продолжают появляться новые форматы поддержки — например, выплаты на детей от 8 до 17 лет, расширение программы маткапитала с его индексацией, сохранение социальных выплат по потере кормильца подросткам при подработке в каникулы. Эти меры были обеспечены при поддержке «Единой России».
Постоянно совершенствуются меры социальной поддержки. С 1 июня за счёт индексации прожиточного минимума будут проиндексированы пособия — например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до 3 лет, выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 17 лет. Увеличение затронет порядка 15 млн россиян.
При этом социальные выплаты с 1 мая защищены от списаний за долги. Банки не смогут обратить взыскание на такие средства без согласия заёмщика. Это касается, в том числе, разовых выплат, которые вводятся указами Президента и постановлениями правительства. В перечень не подлежащих списанию вошли также пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.
С этого года увеличен размер материнского капитала — эти поправки обеспечила «Единая Россия». Также по инициативе партии справедливое право на маткапитал получили отцы, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рождённого после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.
Для повышения доступности детского отдыха и оздоровления по предложению партии перезапущена программа возврата половины стоимости путёвок в детские лагеря. Она продлится до 31 августа 2022 года. Максимальная сумма возврата составляет 50% от стоимости путёвки (не более 20 тысяч рублей). В прошлом году программу инициировала «Единая Россия», и ей воспользовались 420 тысяч человек.
Также партия выступила за запрет на перепрофилирование детских лагерей. Помимо этого, в рамках совместного с «Единой Россией» проекта до 2030 года будет модернизировано 1400 стационарных детских лагерей. Также планируется в три раза увеличить количество лагерей палаточного типа: начиная с 2023 года — с 300 до 1000.
Продолжается программа капремонта школ, которую партия реализует вместе с Минпросвещения в регионах. В неё уже включены более 2 тысяч образовательных учреждений, из них на 2022 год — более 1,3 тысячи. Всего за 5 лет отремонтируют 7,3 тысячи школ, в 2022-2023 годах — 3 тысячи. Причём каждая школа получит новое оборудование. Помимо этого, в регионы поступят новые автобусы для доставки детей на учёбу.
Для помощи семьям партия также планирует запустить семейные многофункциональные центры в восьми регионах страны. В их числе — Новосибирская, Иркутская, Челябинская, Новгородская, Тульская и другие области, рассказала Анна Кузнецова. Успешный опыт работы таких МФЦ уже есть у Новгородской области. Его необходимо тиражировать — такую инициативу озвучили Президенту.
«В такие МФЦ семья сможет прийти со своей проблемой, а дальше специалисты центра разведут эту задачу по тем ведомствам, которые в той или иной части должны её исполнять. Считаю, что такие подходы абсолютно своевременны. Для семьи помощь должна быть организована буквально на расстоянии вытянутой руки», — отметила Анна Кузнецова.
С начала специальной военной операции «Единая Россия» в рамках гуманитарной миссии помогает в решении вопросов детей, эвакуированных из Донбасса и находящихся в народных республиках и на освобождённых территориях. В частности, в гуманитарных центрах, которые организовала «Единая Россия», открыты детские комнаты, где с детьми занимаются педагоги и психологи. 1 июня в Луганске состоялось открытие первого досугового центра для детей, где будут организованы творческие и спортивные занятия в летнее время.
Проработан вопрос реабилитации детей, получивших ранения, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по договорённости с Фондом детского доктора Рошаля. Помимо этого, упрощается устройство сирот из ДНР, ЛНР и Украины в российские семьи — с инициативой урегулировать законодательство для решения этого вопроса выступала «Единая Россия». По Указу Президента начал действовать упрощённый порядок приёма детей-сирот в российское гражданство.
Работа по помощи в решении вопросов жителей, в частности, семей с детьми из ЛДНР, помощь в налаживании мирной жизни — задача «Единой России», подчеркнул председатель партии.
«Нам ещё нужно будет осознать те изменения, которые происходят. Они ещё грядут. И научиться работать в новых условиях. Надеюсь, вместе с коллегами по Госдуме вы сможете помочь в налаживании нормальной жизни в ЛНР, ДНР, на Донбассе в целом, в других местах, которые освобождены от националистов, взявших там в определённый период власть в свои руки и угнетавших большое количество людей. Спецоперация продолжается. Она будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все её цели, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом страны. Но даже в этот период мы должны по мере возможности помогать всем, кто обратился к «Единой России» за помощью и поддержкой», — подчеркнул Медведев.