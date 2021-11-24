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Экоподарки расширяют кругозор

Единороссы Ингушетии провели акцию по экологическому воспитанию для школьников Малгобека

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Единороссы Ингушетии провели акцию по экологическому воспитанию учащихся в средней школе № 16 города Малгобека.

В ходе мероприятия депутаты Народного собрания республики и горсовета вручили ученикам подарочные наборы от природоохранного фонда Notivory. Экоподарки расширяют кругозор школьников в области растительного и животного мира, культурно-исторического наследия заповедных территорий России.

Фонд Notivory передал детям энциклопедии о животном мире, книжки-раскраски, рисовальные принадлежности и игры «Заповедано». Познавательная игра способствует получению детьми новых знаний и закреплению уже имеющихся о богатствах территории страны, исчезающих видах животных и биоразнообразии планеты в целом.

«Это очень классная игра, в которую мы все будем играть. В ней задания по природе, по истории, по растительному и животному миру. Мы будем играть в эту игру, отвечать на вопросы, и, может быть, у нас всех будет пятерка по обществознанию», — комментируют ребята подаренную игру «Заповедано».

«Помимо всего прочего, подарки способствуют привлечению внимания к экологической обстановке, положение которой ухудшилось с приходом Covid-19, и научить детей заботиться о своей планете в удобной и самой эффективной для них форме игры», — отметили депутат ингушского парламента Харон Саутиев и секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Усман Евлоев.

Они уверены, что приобщение детей к развивающим играм и обучающим книгам будет способствовать привлечению их внимания к проблемам экологии, желанию полезно проводить время.

Во многих регионах игра уже пользуется популярностью среди школьников, теперь к поклонникам присоединятся и ученики школы в городе Малгобеке.

Напомним, фонд Notivory ведет природоохранную деятельность, направленную на спасение, восстановление и защиту исчезающих видов животных.

Фонд был основан в декабре 2018 года ювелирным брендом Notivory Art и юридически оформлен в 2019 году. Первоначальной задачей фонда была защита слонов, чья популяция находится на грани вымирания из-за браконьерской активности, но со временем круг интересов сообщества расширился и одновременно выросли география и круг участников.

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