Региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Зарема Оздоева, председатель горсовета Малгобека Усман Евлоев, депутаты горсовета и представители городской мэрии посетили благоустроенные улицы и оценили их состояние. Напомним, улицы Тимирязева, Трудовая, Мира, Гоголя, Горская и Мира благоустроены в рамках федерального партийного проекта «Городская среда».

В ходе посещения объектов члены инспекционной комиссии отметили, что улицы асфальтированы, установлены бордюры, проведено уличное освещение.

«Мы провели инспекционный выезд по нескольким улицам города Малгобека, благоустройство которых проводилось в текущем году. На улице Мира не сделана отмостка, а вместо гальки между тротуаром и полотном асфальта лежит балласт из крупных камней, который портит асфальт. По словам подрядчика, проблема будет устранена весной будущего года. После чего мы снова проведем проверку. Вопрос будет взят на контроль депутатским корпусом. В целом выездом мы остались довольны, значительных замечаний не отмечено. При выборе объектов для благоустройства большое внимание уделяется мнению жителей. Они сами выбрали улицы для благоустройства. Эти работы для них долгожданны. Жители также следят за качеством выполнения работ и соблюдением всех необходимых требований», — подчеркнула Зарема Оздоева.

Большинство граждан России живут в городах, поэтому состояние городской среды является одним из приоритетов работы «Единой России». На создание комфортных условий жизни в городах и направлен проект «Городская среда». Цель проекта — повышение качества городской среды, которое напрямую влияет на самочувствие и работоспособность горожан.

Напомним, с 1 января 2017 года в Российской Федерации реализуется федеральный проект партии «Единая Россия» «Городская среда». Данный проект основан на наказах избирателей, собранных в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и органов местного самоуправления.